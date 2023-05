Vasile Miriuta, primele declaratii inainte de marele derbi cu FCSB: Nu prea am dormit zilele astea

Noul antrenor al celor de la Dinamo Bucuresti, Vasile Miriuta, a avut parte de prima sa conferinta de presa, cu doar o zi inainte de marele meci FCSB - Dinamo, de duminica seara, ora 20.30, LIVE pe Ziare.com.

Fostul antrenor de la Ceahlaul sau CFR a afirmat ca deja stie echipa de start pe care o va folosi Dica duminica si ca deja nu mai poate dormi de cateva nopti din cauza emotiilor:

"Dinamo - Steaua este meciul pe care toti dinamovistii il asteapta. Am emotii, dar numai pana la inceperea jocului. Nu prea am dormit in ultimele zile. Sunt sigur ca suporterii vor veni in numar mare si ne vor incuraja. Avem mare nevoie de ei.

Va dau in scris ca Dica nu stie cu ce echipa voi juca eu. Am in cap primul << 11 >>. Asta am facut in ultimele zile. Eu stiu ce echipa va folosi Dica. Va juca Momcilovici fundas stanga, iar Morais va evolua la mijoc. Man, Benzar, Balasa, Budescu, Alibec vor juca si ei. Dica nu are prea multe variante", puncta Miriuta la conferinta de presa sustinuta sambata seara.

Vezi aici si ce a declarat Nicolae Dica la conferinta de presa oficiala dinaintea Derbi de Romania

FCSB - Dinamo va avea loc duminica seara de la 20.30, LIVE pe Ziare.com, dar si televizat pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.

D.A.