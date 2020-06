Verdict in cazul mortii lui Patrick Ekeng: Medicul de pe ambulanta, condamnat la inchisoare cu suspendare

Ziare.

La patru ani de la moartea lui Ekeng, Elena-Mihaeila Duta a fost condamnata la 6 luni de inchiosare cu suspendare. De asemenea, ea a fost obligata de instanta sa plateasca despagubiri in valoare de 200 de mii de euro familiei lui Ekeng si sa presteze 60 de zile de munca in folosul comunitatii, conform Sport.ro Procurorii au explicat in rechizitoriu ca Elena-Mihaiela Duta, in calitate de medic specialist medicina de urgenta, delegata sa asigure asistenta medicala de urgenta la meciul de fotbal din 6 mai 2016 de pe Stadionul Dinamo , nu a luat masurile care se impuneau privind starea fotbalistului Patrick Ekeng, care s-a prabusit pe teren in timpul partidei.Procurorii spun ca medicul nu a evaluat corect starea jucatorului in functie de care trebuia sa ia masurile adecvate, iar ulterior, dupa ce a constatat ca acesta a intrat in fibrilatie ventriculara, nu a aplicat protocolul de resuscitare.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti afirma ca medicul ar fi putut sa prevada "rezultatul inactiunii sale", care a pus in pericolul viata pacientului." (...) A sporit astfel un pericol insemnat pentru viata pacientului, pericol care nu a mai putut fi inlaturat, acesta decedand in ciuda interventiei ulterioare a personalului medical din cadrul Spitalului 'Floreasca', neprevazand rezultatul inactiunii sale, desi trebuia si putea sa prevada producerea acestui rezultat", scriu procurorii.C.S.