Vlad Munteanu: La Dinamo a fost haos in ultimii ani

Fostul jucator al lui Dinamo, Vlad Munteanu, spune ca ia in calcul o intoarcere in Stefan cel Mare doar in cazul in care actionarii vor rezolva problemele existente.

"E normal ca as vrea sa ma intorc la Dinamo, dar nu in orice conditii. Trebuie sa stabilim anumite lucruri, pentru ca la Dinamo a fost haos in ultimii ani", a spus Vlad Munteanu pentru Prima TV.

Jucatorul echipei VfL Wolfsburg este gata sa revina in Dinamo, din dorinta de a evolua din nou intr-un derby cu Steaua.

"Cred ca orgoliile sunt si mai mari. Domnul Piturca si domnul Andone le vor insufla jucatorilor un spirit si mai puternic", a mai spus Munteanu.

