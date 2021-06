Super lovitura data de Dinamo la handbal masculin! "Alb-rosii" au adus un antrenor care a castigat doua Ligii ale Campionilor

"Clubul Sportiv Dinamo aduce pe banca tehnica a echipei de handbal unul dintre cei mai valorosi antrenori din lume. Xavier Pascual (53 de ani) va antrena campioana Romaniei in urmatorii trei ani.Fost selectioner al nationalei Romaniei intre 2016-2018, Pasqui are in spate o cariera fabuloasa, derulata integral la gigantul FC Barcelona , cu care a castigat tot ce se putea castiga", se arata pe site-ul CS Dinamo.Xavier Pascual va prelua functia de antrenor principal de la Constantin Stefan."Este o onoare pentru mine sa ma intorc ca antrenor in Romania. Dinamo m-a dorit foarte mult si vreau sa multumesc clubului pentru efortul depus pentru a ma avea pe banca tehnica in sezonul urmator.Pentru mine este o mare provocare si sper ca aceasta colaborare sa fie de lunga durata si de mare succes. As dori, de asemenea, sa ii trimit cele mai bune urari lui Javi Humet in aceste momente dificile pentru el. Am fost foarte impresionat de modul in care fanii dinamovisti l-au sustinut in acele momente dificile", a declarat Pascual.Nascut in 8 martie 1968 la Barcelona, Xavi Pascual a fost handbalist pana in 2006, evoluand pe postul de portar. Doua sezoane (1986-1987 si 1988-1989) a imbracat tricoul blau-grana.Din 2006 si-a inceput cariera de antrenor la Barca, responsabil mai intai cu pregatirea portarilor, apoi ca antrenor secund. La 9 februarie 2009, Pasqui a preluat functia de antrenor principal la FC Barcelona, cand clubul catalan a decis sa il inlocuiasca pe Manolo Cadenas.In 12 ani de activitate la cel mai inalt nivel, lucrand cu multi dintre marii jucatori ai lumii, Xavi Pascual a cucerit toate titlurile posibile. Recordul l-a stabilit in sezonul 2014/2015, cand Barca, cu el la timona, a castigat sapte trofee, inclusiv Liga Campionilor.In sezonul 2020-2021 al Ligii Campionilor, el a fost declarat cel mai valoros antrenor al competitiei.Palmaresul sau ca antrenor la FC Barcelona- 5 tilturi de campion mondial al cluburilor- 2 Liga Campionilor- 11 titluri nationale - Liga ASOBAL- 10 Cupa Regelui Spaniei- 10 Supercupa Spaniei- 10 Cupa Spaniei- 3 Ligi ale Pirineilor- 8 Supercupa CatalunieiIntre 2016 si 2018, Xavi Pascual a fost selectioner al nationalei Romaniei. El a renuntat la reprezentativa tricolora in iunie 2018, atunci cand si-a prelungit contractul cu Barcelona, neputand sa continue pe doua fronturi.