Dezvaluiri despre bataia dintre actionarii spanioli si suporterii dinamovisti. "A aruncat telefonul nostru. Erau suparati ca ii filmam. Ne dam si sangele pentru Dinamo"

Membru in programul "Doar Dinamo Bucuresti", Alexandru Anghel povesteste cu lux de amanunte despre incidentele de la hotelul lui Ionut Negoita."Ma simt bine, ma rog, cat de bine te poti simti dupa un astfel de eveniment nefericit. Dar ne dam si sangele pentru Dinamo, nu? S-au luat imaginile de la camerele de la hotel. Eu filmez, respectivul sare la bataie.Couto sparge telefoane, e absolut incredibil ce se intampla. A aruncat telefonul unuia dintre noi. De la asta a pornit, pentru ca lucrurile nu erau asa agitate. Erau foarte suparati ca noi filmam", a spus Alexandru Anghel pentru prosport Suporterul batut a facut plangere la Politie si asteapta finalizarea anchetei."Nici prin cele mai negre ganduri nu mi-a fost dat sa cred ca se poate intampla asa ceva. Dar vinovatii vor plati. Exista un dosar penal, am fost la INML. Astfel de gesturi nu pot fi lasate nepedepsite si va garantez ca nu le voi lasa nepedepsite.Haideti sa fim seriosi. Credeti ca eu m-as duce sa imi cer scuze dupa ce m-au batut? E o gluma proasta. Cortacero e un mincinos fara pereche, e ceva inimaginabil.Nu poti sa ai o astfel de retorica, sa minti pe toata lumea in fata. Este incredibil. Oamenii mint cum respira.Dorin Serdean nu mi-a zis nimic. Cred ca dansului i se pare ceva normal. Astia sunt cei care incearca sa conduca Dinamo in momentul de fata. E foarte important sa aflam cine e instigatorul. Acel om a aparut chemat de cineva acolo, pentru ca el nu era acolo.Cred ca oamenii vor fi suficient de intelepti si vor preda actiunile", a spus Anghel pentru prosport.Pablo Cortacero a venit in tara, luni, si a convocat o sedinta a Consiliul de Administratie a lui Dinamo, unde s-a aprobat majorarea capitalului social al clubului cu 5 milioane de euro.CCITESTE SI: