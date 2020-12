Revenire importanta la Dinamo. Pe cine au adus suporterii in conducerea tehnica a echipei

Cu sabia desupra capului, faniii nu vor in ruptul capului sa auda de un faliment al echipei din Stefan cel Mare.Ei, prin programul DDB, le-au platit jucatorilor prime pentru victoriile din ultimele trei meciuri In plus, suporterii anunta si revenirea italianului Dario Bonetti la Dinamo Italianul a fost antrenorul "cainilor rosii", in meciul din Europa League , cand s-a realizat minunea de la Liberec."Bienvenuto a casa, Dario (n.r Bine ai venit acasa, Dario)Nu mai e timp de pierdut. Trebuie sa strangem toti randurile.Pasul 2 al zilei, asa cum v-am anuntat.Dario Bonetti a aterizat in urma cu putin timp la Bucuresti.Bonetti vine in postura de consultant DDB pe probleme sportive si ne va ajuta in reorganizarea activitatii pe acest final de sezon si in punerea unei baze sanatoase pentru ceea ce urmeaza", a scris Peluza Catalin Hildan pe facebook.Unul a venit, altul a plecat.In ziua cand l-au anuntat pe Bonetti, dinamovistii l-au dat afara pe spaniolul Alex Couto din functia de director general al clubului din Stefan cel MareCITESTE SI: