Sefii dinamovisti, amenintati de suporteri. " Sa nu te mai prinda Ignatul pe aici. Sapati groapa lui Dinamo"

Suporterii "cainilor" s-au rasculat impotriva sefilor, dupa ce acestia au tot promis ca aduc bani in club si nu s-au tinut de cuvant.Intr-o postare manifest, fanii dinamovisti ii ataca violent pe conducatorii echipei.Principala tinta a fost presedintele Dorin Serdean."Sa nu te mai vedem cu esarfa cu Dinamo.Cum iti permiti sa pangaresti acest nume si aceste culori? Cum iti permiti sa-ti bati joc de suporteri si de jucatori Cum iti permiti sa minti in fiecare zi ca esti in grafic cu platile, cand la Saftica nu sunt bani nici de paine?Acest individ care se plange si se milogeste de un personaj dubios precum Sapasu, pe care il numeste "fratele meu".Tu si spaniolii adusi de tine sunteti SAPASII lui Dinamo. Pentru ca voi sapati groapa acestui club, dar s-ar putea sa cadeti voi insiva in ea.Este o bataie de joc cum nu s-a mai intalnit vreodata. Si acest individ isi permite sa minta cu atata nonsalanta", au scris "cainii rosii" pe pagina de facebook Peluza Catalin Hildan Dinamo.Suporterii anunta ca situatia la Dinamo este foarte grea."Cainilor, nici nu va imaginati ce am gasit la Saftica. Angajatii de acolo nu sunt platiti de luni de zile. Vorbim de oameni care supravietuiesc din salariu. Nu sunt bani de mancare pentru masa jucatorilor, nici macar pentru un pranz.Pana nu vei veni cu banii despre care ai tot vorbit, sa nu mai pronunti Numele DINAMO.Si vezi cum faci sa nu te prinda Ignatul pe aici.Nu avem alta sansa, Cainilor, decat sa strangem bani, sa cumparam macar mancarea pentru jucatori", au completat fanii pe facebook.Cu doua victorii in campionat ,jucatorii echipei din Stefan cel Mare sunt in continuare cu salariile neplatite de peste doua luni de zile.Multi dintre fotbalistii dinamovisti se gandesc serios sa-si depuna memorii pentru a deveni liberi de contract si pentru a-si putea recupera banii.CITESTE SI: