Veste buna pentru Dinamo. Suporterii actionari au facut marele anunt

"De la o datorie atat de mare, de 1.200.000 de euro, am reusit sa coboram sub jumatate si am ajuns astazi la 550.000 de euro. Nu e usor sa ne impartim intre atatea greutati, sa luptam pe atatea fronturi. Uneori putem da si rateuri. Stim ca se sparg toate in capul nostru, chiar si atunci cand rateaza un jucator, sau cand se da penalty in loc de fault in atac. Salariile sunt platite pe luna ianuarie.Am platit si ratele la zi catre ANAF.Sumele de mai sus reprezinta datorii rezultate din litigii cu fostii jucatori . Datorii facute de cei care au incercat falimentarea clubului. Niste impostori care n-au luat in calcul ca se pun cu cainii", se arata intr-un comunicat al DDB.FC Dinamo a anuntat, la 13 august 2020, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero . La 30 septembrie 2020, Cortacero a prezentat noua conducere a clubului formata in majoritate din spanioli. Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare, echipa fiind tinuta in viata cu banii stransi de suporteri , prin Programul DDB.