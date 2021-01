Au venit banii la Dinamo. Sefii au anuntat un nou transfer in Stefan cel Mare

"Astazi, vineri 22 ianuarie 2021, Asociatia Suporterilor DDB va vira o noua suma importanta, in valoare de 490.000 RON (100.000 Euro) in conturile clubului Dinamo.Banii vor fi folositi pentru plata datoriilor fiscale si a impozitelor datorate catre stat, aferente lunii decembrie 2020.Neplata ar atrage penalitati asupra clubului, in valoare de 5% din suma datorata. Banii vor fi virati sub forma de imprumut, ca si pana acum, pentru a pastra posibilitatea convertirii lor in actiuni sau aport la capital.Suma totala bagata de fani in club ajunge astazi la aproximativ 900.000 Euro", se arata pe pagina de Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinamo.Fanii au precizat ca masura vine in urma ultimei sesiuni de vot care s-a desfasurat pe platforma DDB si in care suporterii cotizanti in cadrul programului DDB au votat "in favoarea evitarii falimentului lui Dinamo"."Suporterii isi respecta astfel promisiunea facuta lor insisi de a salva clubul cu orice pret!", se mentioneaza in comunicatul DDB.FC Dinamo a anuntat oficial transferul lui Gevaro Nepomuceno, fost jucator la Petrolul Ploiesti