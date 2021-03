Ce antrenor vor suporterii la Dinamo

Suporterii actionari din programul "Doar Dinamo Bucuresti" au anuntat ca-l dau afara pe Ionel Gane si cauta un nou antrenor. Liviu Ciobotariu si Dusan Uhrin au fost variantele luate in calcul de fani.Italianul le-a transmis dinamovistilor ca ar vrea sa vina in Stefan cel Mare, dar deocamdata asteapta o oferta din Serie B, din Italia.Ciobotariu a fost si el cautat de suporteri , dar a refuzat oferta, pentru ca este sub contract cu Hermannstadt.Fost antrenor la Dinamo, Dusan Uhrin a respins din start propunerea venita din Romania.Dinamo este pe locul 14 in Liga 1 , pozitie ce duce la baraj, cu 25 de puncte.CITESTE SI: