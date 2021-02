Ionel Gane, la un pas sa fie dat afara de la Dinamo. Pe cine vor antrenor suporterii actionari

Suporterii actionari sunt nemultumiti de randamentul echipei si vor sa faca o schimbare la echipa.Ionel Gane ar putea pleca din pozitia de antrenor al echipei. Fanii au luat in calcul trei nume pentru inlocuirea actualului tehnician al echipei.Gigi Multescu, Dario Bonetti si Mircea Rednic Suporterii au facut deja sondaj pe pagina de facebook "Peluza Catalin Hildan" despre viitorul antrenor al echipei.Gigi Multescu si Bonetti sunt variantele cele mai la indemana pentru a veni si a redresa situatia din Stefan Cel Mare.Multescu este antrenorul chemat mereu in perioadele proaste ale clubului. Poreclit "SMURD-ul", tehnicianul are abilitatea de a redresa echipele aflate in situatii proaste.Mircea Rednic pare o varianta cu sanse mici de a veni la Dinamo . Antrenorul este sub contract cu FC Viitorul si deocamdata ramane la echipa constanteana pentru a lupta pentru play - off.CITESTE SI: