Se cauta antrenor la Dinamo. Suporterii au anuntat ca-l dau afara pe Ionel Gane

Rezultatele negative din ultima perioada i-a facut pe suporterii actionari din programul "Doar Dinamo Bucuresti" sa caute un inlocuitor pentru antrenorul Ionel Gane.Fanii au facut anuntul pe facebook."Deschideti ochii, fratilor! DINAMO VA TRAI PRIN NOI SAU VA MURI sub ochii nostri indiferenti. In mai putin de 3 (trei) saptamani! PS: Cautam antrenor si in acelasi timp cautam bani pentru licenta. Si nu mai avem nopti pana nu le vom gasi si rezolva pe toate", au scris suporterii pe pagina "Peluza Catalin Hildan".Ei cauta in continuare solutii financiare pentru redresarea lui Dinamo.Echipa din Stefan cel Mare trebuie sa-si rezolve multe probleme legate de bani in luna martie, pentru a obtine licenta pentru sezonul viitor.Fara victorie in campionat , din luna ianuarie, Dinamo este pe locul 14, pozitie ce duce la baraj.CITESTE SI: