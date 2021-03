Suporterii dinamovisti au vrut sa dea marea lovitura si sa-l fure pe Rednic lui Hagi. Ce s-a intamplat la negocieri

Antrenorul a fost contactat de suporterii actionari din programul "Doar Dinamo Bucuresti" pentru a-i face propunerea sa vina pe banca tehnica a echipei in Stefan Cel Mare.Chiar daca nu are o situatie buna la FC Viitorul, Rednic a refuzat oferta dinamovistilor, scris gsp El le-a transmis ca pana in vara nu va lua in calcul nicio propunere si isi va canaliza atentia doar pe angajamentul cu echipa lui Hagi.Dinamo trece prin momente grele in campionat . Echipa antrenata de Ionel Gane este aproape de retrogradare dupa egalul, 1-1, la Voluntari.CITESTE SI: