Ultimele vesti despre licenta lui Dinamo pentru UEFA si Liga 1

"NUMAI VOI PUTEATI FACE ASTA, CAINILOR!Intr-un timp atat de scurt sa strangem o suma atat de mare!Totul in plina pandemie!De la o datorie de 1.200.000 Euro pentru licenta UEFA si de Liga 1 , sa ajungem ASTAZI sa putem anunta ca am efectuat plata pentru tot ce trebuia achitat pana la termenul de 31 martie.ESTE O VICTORIE A SUPORTERILOR, a noastra, a tuturor si a familiilor care au suportat impreuna cu noi toate aceste sacrificii!Am castigat O MARE BATALIE, nu si razboiul.Trebuie sa tinem clubul in viata mai departe!Dar am demonstrat ca IMPREUNA SUNTEM DE NEOPRIT!HAIDETI SA RUPEM PRAGUL DE 15.000 DE SOCIOS!", este anuntul de pe pagina de Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinamo, pe care se precizeaza si cum se pot inscrie fanii in programul DDB.In urma cu cateva zile, suporterii anuntau ca mai era nevoie de 106.500 de euro pentru licenta.