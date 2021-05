O noua vara grea la Dinamo. Echipa din Stefan cel Mare se destrama

Fara bani si fara patron, echipa din Stefan cel Mare se pregateste de un nou sezon greu.Nu mai putin de 10 jucatori dinamovisti sunt aproape de plecare.Paul Anton, Diego Fabbrini, Adam Nemec, Janusz Gol, Florin Bejan, Raul Albentosa, plus Gudmund Kongshavn, Jonathan Morsay, Gevaro Nepomuceno au sanse mici sa ramana in Stefan cel Mare, scrie gsp Pe langa acestia, Deian Sorescu a primit o hartie din partea conducerii DDB pentru a putea pleca in strainatate pe o suma de bani. Astfel, ca Dinamo va ramane fara multi jucatori titulari, lucru ce ar putea conta in viitorul sezon.Pablo Cortacero, cel care a cumparat Dinamo de la Ionut Negoita, tot anunta ca va reveni la echipa cu investitii mari, insa venirea spaniolului se tot amana.