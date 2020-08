Un fotbalist a refuzat-o pe Dinamo si a semnat cu Sepsi

Jucatorul din Guineea, care ultima oara a jucat pentru Gaz Metan Medias, a semnat un contract valabil pe un an, cu optiune de prelungire pe inca unul.De-a lungul carierei, Fofana a mai evoluat la mai multe echipe din Portugalia, cum ar fi Moreirense, C.D. Nacional, Tondela, Gondomar, dar, printre altele, a jucat si in Arabia Saudita la Al-Ettifaq si Al-Khaleej.In varsta de 30 de ani, Boubacar Fofana are 18 prezente in echipa nationala a statului Guinea.