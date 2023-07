Paleontologii documentează fosilele unui dinozaur vechi de 75 de milioane de ani din Egipt

O echipă de paleontologi internaționali documentează descoperirea unui dinozaur erbivor care a trăit în urmă cu 75 de milioane de ani în ceea ce astăzi este Oaza Kharga din vestul Egiptului. Rămășițele descoperite conțin vertebre, omoplați, membre, dar și oase pelviene.

Rămășițele acestui dinozaur au fost descoperite în anul 1977 de oameni de știință germani, dar pentru câteva decenii nu au făcut obiectul unui studiu. Abia în actualitate o echipă de paleontologi internaționali a decis să le studieze.

„Rămășițele dinozaurului egiptean au fost transportate la Universitatea din Berlin sub acoperirea proiectului german de studii geologice în deșertul de vest egiptean. Apoi, pe parcursul a o jumătate de secol, fosilele dinozaurului egiptean s-au mutat între pivnițele și coridoarele muzeelor și universităților germane până au ajuns în Muzeul de Istorie Naturală din Berlin, ajungând în sfârșit sub lupa științei pe 20 iulie 2023”, a declarat fondatorul Mansoura University Center for Vertebrate Excavations, Hisham Salam, pentru Egypt Independent.

Dinozaurul a primit denumirea "Igai Semkhu", un nume derivat din limba egipteană antică. Igai înseamnă "Stăpânul Oazei", în timp ce Semkhu s-ar traduce ca "Uitatul", cu referire la durata mare de timp trecută de când a fost descoperit până la acest studiu. Acesta este al șaptelea dinozaur egiptean descoperit și aparține familiei de titanozauri giganți, în special familiei Saltasauridae, conform membrilor din echipă de cercetare. Lungimea sa variază între 10 și 15 metri.

Rezultatele preliminarii ale acestui studiu confirmă că în regiunile din Africa de Nord și Eurasia s-au aflat numeroși dinozauri la sfârșitul perioadei Cretacice. "Descoperirea dinozaurului egiptean Igai Semkhu reprezintă o realizare științifică importantă, deoarece contribuie la îmbogățirea înțelegerii noastre despre trecutul îndepărtat și evoluția dinozaurilor de pe suprafața pământului. Prin astfel de descoperiri, Egiptul își confirmă rolul vital în protejarea și documentarea prețioasei moșteniri naturale a lumii întregi", a spus și omul de știință Belal Salem.

Egipt, o oază de descoperiri numeroase

Siturile arheologice din Egipt reprezintă o sursă bogată pentru arheologi și istorici. Constant se fac descoperiri vechi de mii de ani, care oferă indicii prețioase despre modul în care trăiau oamenii în trecut. S-au descoperit în ultima perioadă sate întregi, dar și noi morminte ale unor personalități din acele vremuri.

