Consilierul PMP din Mogoșoaia și-a retras demisia. Acesta susține că s-a uitat pe filmare și s-a convins că nu a fost violent

Consilierul local PMP Dinu Gheorghe, implicat în violențele din Mogoșoaia, a anunțat duminică 30 ianuarie că își retrage demisia din partid după ce a văzut o nouă filmare cu incidentul din care „reiese clar” că nu a agresat-o pe membra USR.

„Am voie să revin asupra demisiei. Legea prevede că pot să revin. M-am convins că nu vreau să demisionez după ce am văzut a doua filmare. Acolo se vede că eu nu am agresat-o pe doamna de la USR. N-am bătut-o așa cum spune. Eu am rugat-o să nu filmeze. E o lege care spune că nu are voie să filmeze, pentru că acolo erau și documente… I-am luat telefonul, da, dar în a doua filmare se vede că nu am atins-o cu nimic. Ea s-a repezit la mine să îi dau telefonul și i l-am dat (…) Acum îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Să știți că eu sunt un om civilizat”, a comentat pentru G4media, consilierul PMP, Dinu Gheorghe.

Deși anterior anunțase că demisionează din partid, Dinu Gheorghe a revenit asupra deciziei sale și a transmis către conducerea PMP o cerere prin care își retrage demisia.

Ads

FOTO Stirileprotv

„Consilierul local PMP implicat în altercaţia de la Mogoşoaia şi-a dat demisia din partid. PMP are Toleranţă zero faţă de violenţă fizică şi verbală în politică”, arată o postare de sâmbătă, 29 ianuarie pe pagina de Facebook a partidului.

Preşedintele PMP Cristian Diaconescu a cerut, vineri, Consiliului Executiv Judeţean al PMP Ilfov să-l suspende pe Dinu Gheorghe din toate funcţiile politice pe care le deţine până la concluzionarea anchetei cu privire la incidentele din data de 27 ianuarie, de la Consiliul Local Mogoşoaia.

Ads

O consilieră locală din Mogoşoaia, Felicia Ienculescu-Popovici, a fost agresată verbal şi fizic, joi seară, la o şedinţă, de către doi consilieri locali - Valentin Ene (PNL) şi Dinu Gheorghe (PMP), unul dintre ei spunându-i că „şi dacă face puşcărie, o bagă în scaun cu rotile”. Ienculescu-Popovici anunţă că a depus plângere la Poliţie.

De asemenea, preşedintele USR Dacian Cioloş şi mai mulţi parlamentari, printre care Cătălin Drulă şi Dan Barna au participat vineri la şedinţa de consiliu local din Mogoşoaia, în semn de sprijin pentru consiliera USR agresată, în urmă cu o zi, de doi colegi de la PNL şi PMP.

Ads