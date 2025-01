Mircea Lucescu a reacționat din spital după decesul lui Dinu Gheorghe: ”Aseară am vorbit cu el. A avut o problemă cum am și eu...”

Dinu Gheorghe, fost președinte al clubului de fotbal Rapid București, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani, a anunțat, miercuri, gruparea pe pagina sa de Facebook.

''Clubul FC Rapid regretă dispariția lui Dinu Gheorghe, fost președinte al clubului nostru! Sincere condoleanțe familiei și celor apropiați!'', se arată în comunicatul clubului la care Dinu Gheorghe a avut funcții de conducere în mai multe perioade.

Vestea tragică a fost confirmată și de clubul Dinamo, la care Dinu Gheorghe a fost președinte în perioada aprilie-august 2015.

Născut în 1956, Dinu Gheorghe a evoluat la juniorii clubului Dinamo, dar nu și-a continuat cariera de jucător.

El a mai fost conducător la cluburi ca FC Brașov, Astra, ASA Târgu Mureș și Dunărea Călărași.

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a reacționat și el după decesul neașteptat al lui Dinu Gheorghe.

„Da, am aflat de dimineață. E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu. Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă. Am vorbit aseară și azi dimineață am aflat că a murit. Nu îmi vine să cred nici acum.

Sunt și eu în spital și pur și simplu mă gândesc că acum câteva ore vorbeam cu el, iar acum nu mai e. A fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei, un om de fotbal de mare valoare. Ce putem să facem? Îmi pare rău încă o dată. Nu mai pot să vorbesc, credeți-mă. Vă mulțumesc”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

