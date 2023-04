Cine e și ce afaceri are noua iubită a lui Dinu Maxer: ”Nu știu ce scrie de minister”. Tânăra e și ea divorțată

Cunoscuții artiști Deea și Dinu Maxer au decis la finalul lunii martie să pună capăt unei căsnicii de 18 ani, din care au rezultat și doi copii.

Dinu Maxer pare să-și fi refăcut rapid viața amoroasă, în compania unei brunete care seamănă leit cu Nicoleta Luciu, nimeni alta decât fosta iubită a lui Dinu înainte de a o cunoaște pe Deea.

Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție. Am fost la o prietenă la zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evolua în sensul bun, atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul”, a recunoscut Dinu Maxer, conform spynews.ro.

„Ada este din Târgu Jiu, dar stă în București. Din câte știu, ea are un salon de înfrumusețare la București și pune gene false. A fost și măritată, dar a divorțat acum câteva luni. Nu are copii împreună cu fostul soț. Nu știu ce scrie la ea pe Facebook, de minister, cum că a lucrat la vreun minister, habar nu am, cred că o fi făcut vreo școală pe acolo și a pus ea așa.

Nu are 36 de ani cum se zice, este mult mai mică. Are 29-30 de ani, atât! Pe fostul soț îl cheamă Mihai și a stat șase ani cu el. Din câte știu, el și familia lui aveau ceva apartamente, blocuri împreună. Construiau mai exact! Din câte am înțeles, Mihai cumpăra casele, le făcea, după care le scotea la vânzare, iar părinții lui se ocupau de construirea de blocuri. Fostul soț de care a divorțat Ada anul trecut s-a recăsătorit anul acesta cu o altă persoană. El și-a refăcut viața personală”, a precizat o sursă pentru Click!