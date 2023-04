Cum se înțeleg Dinu și Deea Maxer după divorț: ”Aseară m-a chemat la ea acasă”

Veste neașteptată în lumea mondenă din România, Dinu și Deea Maxer anunțând zilele trecute că se despart după 18 ani de relație.

Anunțul a fost făcut de frumoasa brunetă, care nu a precizat motivele și a cerut ca oamenii să fie blânzi cu ei în acest moment dificil din viața lor.

"Am decis sã ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc, @dinumaxer!

Voi ne știți viața, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viața noastră.

Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecaruia!", a punctat aceasta.

Ulterior, Dinu Maxer a oferit detalii despre divorț și despre felul în care a fost stabilită tutela copiilor, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

„Noi avem tutelă comună. Băiatul a vrut să rămână la mine, fetița la mama ei. Noi stăm la doi, ele stau la 5, casa fetelor, casa baieților.

Când a venit autoritatea tutelară la noi, ei voiau să dea copiii la mamă. Dar, când au văzut apartamentele, au zis că putem împărți copiii.

Ieri, după ce am semnat actele, am fost împreună la clinică. Aseară m-a chemat la ea acasă și am mâncat împreună, toți patru.

Am gândit totul pentru copii. Băiatul a vrut să rămână la mine, fetița a mers la mama la etajul doi. Noi stăm la cinci. Fetița nu și-a dat seama, a zis că e un joc: casa fetelor, casa băieților.

Lui Andreas i-am spus, el a înțeles și a zis: e mai bine că nu vă mai certați. Avem patru săptămâni de când ne-am mutat separat. Ieri a fost doar o simplă semnătură pe un act”, a explicat artistul la Prima TV.

