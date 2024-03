Patriciu, o noua amanare

Presedintele Rompetrol, Dinu Patriciu, a contestat miercuri in instanta scoaterea de sub urmarire penala a lui John Work, fostul sau colaborator. Patriciu sustine ca Work ar fi fost scos de sub urmarire penala dupa ce a acceptat sa colaboreze cu anchetatorii si ca in prezent are doua calitati in dosar.

Omul de afaceri, judecat sau cercetat penal in mai multe dosare, a cerut ca cererea de miercuri sa fie judecata in sedinta secreta, informeaza Realitatea TV. Solicitarea lui Patriciu vizeaza una dintre cele doua sesizari aflate la dosar, care nu este publica.

Este vorba de un plic sigilat, care contine datele de identificare ale unui martor sub acoperire audiat in SUA de o comisie rogatorie din Romania. Pe baza acestor date, se pare ca Dinu Patriciu a concluzionat ca martorul acoperit este John Work.

Solicitarea omului de afaceri va fi judecata peste doua saptamani.

