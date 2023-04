Corneteanu spune ca i s-au furat doua masini, din cauza lui Dinu Patriciu

Razvan Corneteanu, fostul director general al Adevarul Holding, sustine ca oameni carora Dinu Patriciu le datora bani i-au furat doua masini de lux si i-au amenintat familia.

"Dupa tot ce am facut in aceasta companie, dupa toate vorbele rotunde si simandicoase pe care le-am auzit cu totii de la proprietar, dupa ce am fost urmarit, ascultat, amenintat, furat masini, pus in pericol familia si prietenii de mafioti carora acesta le datoreaza bani pur si simplu mi s-a interzis sa stau de vorba si sa-mi iau un decent 'la revedere' de la oamenii cu care am muncit la tot ce am construit aici", le-a transmis Corneteanu fostilor sai subalterni, printr-o scrisoare de adio.

Site-ul reportervirtual.ro arata ca lui Razvan Corneteanu i-au fost furate doua jeep-uri Lexus in numai 24 de ore, la sfarsitul anului trecut, iar intr-unul din incidente a fost agresat de hoti.

"Dinu Patriciu mi-a pus viata in pericol cu mafiotii lui. Exact ca in filmele cu gangsteri si cartile lui Mario Puzo ne-am trezit asaltati de o serie de indivizi dubiosi care reclamau relatia cu patronul. Din pacate pentru acesta in birou la mine mai erau 18 oameni", se arata in aceeasi scrisoare trimisa angajatilor Adevarul Holding.

Fostul director general al Adevarul Holding, detinut de Dinu Patriciu, a refuzat sa vorbeasca cu presa despre acest subiect.

Corneteanu a plecat de la conducerea trustului din motive personale, fiind inlocuit, joi, cu omul de afaceri Peter Imre. Alaturi de el, alti 15 directori ai trustului Adevarul si-au prezentat demisiile.