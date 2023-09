Tiriac, Patriciu si Voiculescu, cei mai bogati romani

Ion Tiriac, Dinu Patriciu si familia Voiculescu ocupa primele locuri in clasamentul realizat de revista Capital, avand averi de aproximativ 1,8/2 miliarde euro, 1,5/1,6 miliarde de euro si, respectiv, 1,5/1,6 miliarde de euro.

Ion Tiriac este cel mai bogat roman, cu o avere estimata la 1,8 - 2 miliarde de euro, in conditiile in care, in 2008, locul I era adjudecat de Gigi Becali, cu o avere de 2,5 milioane de euro. Numarul miliardarilor in euro a scazut anul acesta de la opt la sase, scrie Capital, aratand ca si cei mai bogati romani au fost afectati serios de criza economica.

Anul acesta, pe locul patru este Sorin Ovidiu Vantu, cu 1,2/1,25 miliarde de euro, iar pe cinci familia Adamescu, cu 1,1/1,2 miliarde de euro. George Becali a cazut, anul acesta, pe locul 11, cu o avere de 650-700 de milioane de euro. Ovidiu Tender se afla pe locul 12, cu o avere de 600 de milioane de euro.

In topul celor mai bogati romani se mai afla fratii Micula, care au o avere de aproximativ 700 de milioane de euro, Frank Timis cu o avere de aproximativ 600 de milioane de euro, si Robert si Ionut Negoita, cu aproximativ 375 de milioane de euro.

