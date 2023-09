Patriciu ii ureaza sanatate lui Basescu si il apara pe Tariceanu

Declaratiile razboinice ale lui Traian Basescu la adresa mogulilor il lasa rece pe Dinu Patriciu.

Tot ce acesta ii poate ura presedintelui este "sa fie sanatos". Omul de afaceri a refuzat sa comenteze afirmatiile lui Basescu, conform caruia foarte multi ofiteri de informatii, care-i sunt ostili lui, lucreaza la mogulii Vantu si Patriciu.

Patriciu nu stie daca Guvernul PSD+PD-L este unul bun sau rau, dar crede ca acesta nu a tratat deloc criza economica in care ne aflam.

"Am spus in septembrie ca economia e tratata de guturai si ea are ciuma. Nu m-a luat nimeni in serios. Si, acum, ii dam aspirina. M-a injurat lumea cand am spus ca nu trebuie sa tai 20% din birocrati, ci 80%. Consuma prea mult si nu produc nimic si nici n-au cum sa produca, pentru ca sistemul se autoblocheaza prin suprapopulare.

Da 4 din 5 afara si asta inseamna 6,5 miliarde pe care le bagi in investitii. Cand am preluat Petromidia, prima informatie pe care am cerut-o a fost: cate rude exista? Am descoperit ca 25% erau rude intre ei. Prima restructurare pe care am facut-o s-a referit la acest lucru", a declarat Patriciu intr-un interviu pentru Cotidianul.

Omul de afaceri ii ia apararea guvernului Tariceanu pentru deciziile din toamna trecuta, spunand ca "se afla sub presiuni electorale, iar Tariceanu s-a impotrivit la cresterea salariilor cu 50%".

Ads