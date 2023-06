Patriciu: Privesc cu umor procesul cu Basescu

Dinu Patriciu a sustinut, joi seara, ca priveste cu umor procesul pentru daune de imagine cu Traian Basescu pe care seful statului l-a castigat.

Omul de afaceri s-a amuzat spunand la B1 TV ca nu stie sub ce forma o sa ii plateasca daunele morale de 50 de bani sefului statului, dar a mentionat ca asteapta cu nerabdare cel de-al doilea proces intentat de el lui Basescu, in cadrul caruia a cerut daune de un euro.

"Nu stiu de ce a cerut Basescu un leu. (n.red. 50 de bani lui Dinu Patriciu si 50 de bani companiei care detinea ziarul Gardianul) (...) Privesc cu umor", a spus afaceristul.

Acesta a adaugat ca nu a urmarit procesul, ba chiar uitase la un moment dat de el pentru ca se ocupau avocatii.

Basescu a castigat procesul cu Patriciu

"Nu am urmarit procesul, avocatii mei s-au ocupat. Chiar uitasem (intrebat daca uitase de respectivul proces - n.red). Marturisesc ca aveam o totala desprindere de aceste doua probleme pentru ca am constatat intr-o emisiune de televiziune cand presedintele a spus : "Da, am lovit acel copil". Era evident ca are un regret. Din clipa aia nu m-a mai interesat, pentru ca eu daca am fost atins cu ceva in aceasta chestiune am fost atins de faptul ca mi s-a spus de foarte multe ori ca as fi mintit. Eu nu am mintit. Eu am spus ce am vazut cu ochii, nu la televizor", a mai spus Patriciu.

Omul de afaceri a adaugat ca nu a simtit ca ar fi primit o lovitura in momentul in care a auzit ca a pierdut procesul si ca nu stie daca avocatii vor face recurs sau nu.

Traian Basescu a castigat procesul intentat omului de afaceri Dinu Patriciu, pe care l-a dat in judecata pentru daune de imagine in urma acuzatiei ca ar fi lovit un copil, la un miting electoral din 2004, sustinand ca exista si un filmulet care dovedeste asta.

