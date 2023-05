Anunț neașteptat făcut de Cornel Dinu, la 75 de ani. „Mă sperie”

Cornel Dinu, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lui Dinamo, a luat o decizie importantă, cu doar câteva luni înainte de a împlini 75 de ani.

El mai are un procent simbolic din acțiuni, de 0.03% din club, la care vrea să renunțe. telecomunicațiilor.

„Nu cunosc lucrurile prea bine, vreau să mă retrag total, am niște acțiuni și am să le dau probabil. Probabil că există o formă care s-a găsit pentru momentul actual. Mă pune pe gânduri, nu știu câtă legătură directă au cu fotbalul, câtă competență are grupul acesta care a preluat Dinamo. Mă sperie că se apelează la tot felul de expresii din astea pe care le-am luat, know-how, how-know, mă pun pe gânduri, e o situație delicată.

Mă mai pune pe gânduri ca 6-7 oameni să conducă pe banii altora și să se mai pună și de acord. Când sunt mai mulți, cu siguranță că vor avea păreri, mai ales când lucrurile nu merg bine, mă îngrijorează că a existat acest precedent, care a dus la ducerea lui Dinamo în insolvență în 2013. Când sunt mai mulți români, începe scandalul”, a spus Cornel Dinu, la ProSport Live.

Dinu a câștigat șase titluri și două Cupe cu Dinamo, ca jucător (a evoluat doar la Dinamo întreaga carieră), și un titlu și două Cupe ca antrenor al echipei din „Ștefan cel Mare”.