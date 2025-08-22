Dispariție misterioasă și țeapă de peste 50.000 de euro, după moartea lui Diogo Jota

“Fundaţia Diogo Jota” ar putea fi o păcăleală? Totul duce să credem asta, având în vedere că site-ul platformei destinate strângerii de donaţii a dispărut peste noapte, relatează Telegraph. De vineri dimineaţă, adresa URL „https://diogojotafoundation.org/” afişează o pagină albă.

Creată la trei zile după moartea tragică a jucătorului de la Liverpool şi a fratelui său André Silva într-un accident rutier, aceasta a strâns peste 55.000 de euro (47.715 lire sterline) până la închiderea sa misterioasă.

Pagina de donaţii, care redirecţiona utilizatorii către o platformă externă, permitea trimiterea de bani numai sub formă de criptomonede, „în deplină siguranţă”.

Fără legătură cu Charity Commission, familia jucătorilor sau Liverpool

Şi mai îngrijorător este faptul că această platformă nu pare să aibă nicio legătură cu familia jucătorilor sau cu clubul Liverpool. Cu toate acestea, pe pagina sa de start apăreau logo-urile clubului englez, ale UNICEF, ale Allianz şi ale platformei Organizaţiilor Non-Guvernamentale pentru Dezvoltare (ONGD) din Portugalia, organizaţii private fără scop lucrativ. Trei dintre acestea au asigurat mass-media britanică că nu au cunoştinţă de această fundaţie şi că nu au colaborat niciodată cu ea.

Charity Commission din Marea Britanie, care reglementează organizaţiile caritabile din Anglia şi Ţara Galilor, a confirmat, de asemenea, că nu a primit nicio cerere de înregistrare din partea sa. Înregistrarea este obligatorie dacă veniturile unei asociaţii depăşesc 5.000 de lire sterline pe an şi dacă aceasta are sediul în Anglia sau Ţara Galilor. Ceea ce era cazul său.

Liverpool a anunţat în iulie intenţia de a crea un program de fotbal în numele lui Diogo Jota prin intermediul „Fundaţiei LFC”. Clubul a comercializat un tricou comemorativ cu silueta portughezului, versurile cântecului său şi mesajul „Forever 20”, destinat strângerii de fonduri pentru programul în numele său.

