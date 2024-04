Un patron din prima ligă demontează acuzațiile de blat. Am scăpat de mitul FCSB!

Sepsi avea un istoric negativ cu FCSB, bifând 7 înfrângeri consecutive în fața roș-albaștrilor.

Patronul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi, cunoscut și pentru lanțul de brutării pe care îl deține, a precizat după egalul Sepsi-FCSB, scor 2-2, că se așteaptă

"Am reușit să demontăm un mit. Acum doi ani am demontat mitul cu CFR Cluj, eu cred că astăzi am demontat mitul cu FCSB. Toată lumea vede că noi jucăm corect, acest rezultat nu ne ajută nici pe noi, nici pe FCSB.

A fost un meci foarte bun pentru telespectatori, nu suntem foarte supărați pentru că am scos un egal cu care am demonstrat întregii țări că n-am intrat în play-off doar ca să ne plimbăm.

A fost un meci electrizant, dinamic. Eu cred că a fost un meci bun pentru prima ligă din România”, a spus Dioszegi, la zona mixtă a stadionului din Sfântu Gheorghe.

În prezent, Sepsi se află pe locul al 6-lea în play-off (ultimul), cu 28 de puncte.

