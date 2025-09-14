Jobul cu un salariu mai mare decât al unui doctor. Nu necesită o diplomă de facultate

Rentabilitatea unei diplome universitare nu mai este ceea ce a fost odată, așa că asistăm la o revenire a meseriilor tradiționale. Aceste locuri de muncă au un potențial mare de câștig și, cel puțin deocamdată, par imune la „valul AI”.

Instalatorii pot câștiga mai mult decât un doctor, iar aproape nimeni nu pare să-și dea seama. Între costul mare pentru studii, stagnarea salariilor și procesul adesea obositor de a găsi chiar și un job corporatist de debutant, sfatul tradițional că facultatea este biletul către o viață confortabilă începe să fie pus la îndoială. Rezultatul? O scădere a numărului de înscrieri la universitate.

Această situație extrem de dificilă a dus la multă disperare, mai ales printre tinerii din Gen Z (și părinții lor), care se pregătesc să își înceapă viața și cariera.

Dar, dacă succesul financiar și confortul sunt scopul, poate că ne uităm în direcția greșită, pentru că meserii precum cea de instalator sunt plătite adesea mai bine decât orice job pentru începători și, în unele cazuri, chiar mai bine decât cea de medic, scrie yourtango.com.

Podcasterul Jered Williams a făcut calculele într-un videoclip pe TikTok, unde este cunoscut ca @thejeredshow. El a arătat nu doar cât durează pentru un doctor din SUA să ajungă la salariile râvnite de peste 200.000 de dolari, ci și cât de puțin rămâne de fapt după ce scazi datoriile uriașe din împrumuturile pentru facultatea de medicină.

După cum a arătat Williams, instalatorii încep de obicei cariera cu aproximativ 60.000 $ pe an — cam cât câștigă un doctor rezident, doar că acesta mai plătește și sute de mii de dolari datorii. Și pentru mulți, chiar și atunci când ajung la salariile mari de doctor, trebuie să achite lunar datorii de sute sau chiar mii de dolari. Instalatorii pot câștiga 40–50 $ pe oră de la început, fără să aibă nevoie de diplomă universitară.

Meseriile au fost mult timp stigmatizate ca fiind „inferioare”, rezervate celor care nu sunt suficient de „deștepți” pentru un job de birou sau nu au educația necesară pentru unul. Această atitudine nu a fost niciodată corectă, iar azi este pur și simplu absurdă.

Estimarea lui Williams de 60.000 $ pe an nici măcar nu mai este actuală — salariile pentru meseriași precum instalatorii, electricienii, tâmplarii și alți meseriași au explodat în ultimii ani dintr-un motiv foarte important, scrie yourtango.com.

Există un deficit masiv de muncitori calificați, în parte pentru că, timp de decenii, s-a predicat ideea că diploma de facultate este singura cale spre succes și au fost privite de sus aceste meserii, ca fiind lipsite de prestigiu. Iar oricine a încercat recent să angajeze un instalator sau electrician știe că asta a creat o adevărată criză în construcții.

Acesta este rezultatul a câteva decenii de reforme în sistemul educațional, care au împins elevii către facultate, nu către meserii. Majoritatea liceelor nici măcar nu mai au cursuri de pregătire practică, care pe vremuri erau standard — și așa ar fi trebuit să rămână, pentru că literalmente nu putem trăi fără aceste abilități. Valoarea reală a unei diplome universitare scade rapid exact în momentul în care salariile meseriașilor cresc.

Chiar dacă, statistic, absolvenții de facultate câștigă mai mult decât cei fără diplomă, acest avantaj este acum anulat, dacă nu chiar complet șters, de datoriile uriașe acumulate pentru obținerea diplomei. Și asta în cazul în care reușești să îți găsești un job decent după absolvire. Un studiu din 2022 a arătat că aproape jumătate dintre absolvenții recenți au încetat să mai aplice pentru joburi entry-level deoarece descrierile posturilor îi considerau „necalificați”.

Între timp, un alt factor a început să șteargă avantajul diplomei: salariile pentru cei cu diplomă au început să scadă în ultimii ani. În schimb, plata pentru meseriași precum instalatorii a crescut vertiginos, în mare parte din cauza lipsei acute de lucrători, care a ridicat prețurile. Toate acestea explică de ce, pentru prima dată în ultimele decenii, aproape jumătate dintre părinți spun că nici nu își mai doresc ca copiii lor să meargă la facultate.

Situația din România

În România, meseriile calificate oferă oportunități diferite în funcție de statutul lucrătorului. Un instalator, electrician sau alt meseriaș angajat într-o companie primește un salariu fix, care în medie se situează între 2.800 și 4.500 de lei net pe lună, în funcție de experiență, industrie și regiune. Aceasta le oferă stabilitate financiară și beneficii precum concediu sau contribuții sociale, dar veniturile sunt limitate la grila salarială a angajatorului.

În schimb, meseriașii care lucrează pe cont propriu, ca PFA sau microîntreprindere, pot avea venituri mult mai mari, uneori depășind salariile unor profesii cu studii superioare. Veniturile lor depind însă de mai mulți factori: experiența și reputația în domeniu, numărul de clienți, complexitatea lucrărilor și costurile materiale și administrative. De exemplu, un instalator independent bine cotat într-un oraș mare poate câștiga lunar sume comparabile cu un inginer sau medic aflat la început de carieră, dar acestea nu sunt garantate și pot varia de la lună la lună.

