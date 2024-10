Un diplomat american, mai curajos decât Biden și Rutte: „Dați-i asta Ucrainei și pacea cu Putin va veni”

Luna trecută, în SUA, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că poporul său s-a angajat cu înverșunare pentru o pace dreaptă și durabilă pentru a pune capăt războiului contra Rusiei. Un diplomat, William Taylor, care a fost ambasador al Statelor Unite la Kiev, susține că oferirea statutului de membru al NATO pentru Ucraina ar aduce pacea în războiul cu Putin.

Opinia diplomatului este mai curajoasă decât propunerile făcute de președintele SUA Joe Biden și de Mark Rutte, noul secretar general al NATO. Sfârșitul conflictului va veni fie cu Ucraina respingând invadatorii ruși, fie prin presiunea comunității internaționale asupra Rusiei, sau ambele, așa cum a sugerat Zelenski. Dar fără Ucraina în alianță, acea națiune nu va fi niciodată ferită de agresiunea rusă, care a amenințat-o de 300 de ani, iar Europa în ansamblu nu va fi în siguranță, spune Taylor, într-o analiză din The New York Times.

Președintele Vladimir Putin al Rusiei a spus clar că intenționează să elimine Ucraina ca națiune. El a făcut un pas în această direcție în 2014, când a invadat Ucraina și a ocupat Crimeea, iar din februarie 2022 a încercat să-i supună pe ucraineni prin invazia sa.

Cu sprijinul Statelor Unite, Canada și Europa, precum și al aliaților și partenerilor din Indo-Pacific, Ucraina i-a oprit pe ruși timp de doi ani și opt luni. Ucrainenii au arătat că vor continua lupta și, așa cum a spus președintele Biden, vor câștiga. Dar au spus clar că au nevoie de mai mult sprijin în timpul războiului și de aderarea la NATO după.

Ultima dată când Statele Unite au încercat să asigure aderarea Ucrainei la NATO, la summitul NATO de la București, România, în 2008, am eșuat. Unii experți în politică de la Washington folosesc asta drept scuză pentru a spune că alianța NATO nu va accepta niciodată Ucraina ca membru.

Taylor era ambasadorul SUA la Kiev la acea vreme și el crede că adevărata lecție este alta: am fi putut reuși dacă am fi început mai devreme și am fi forțat mai mult.

Greșeala NATO de la București

O decizie de a invita Ucraina (și Georgia) să înceapă procesul de aderare la NATO a fost pe ordinea de zi la București. Președintele George W. Bush a împins administrația sa și ceilalți lideri ai NATO să meargă înainte cu această decizie. Din păcate, a început prea târziu.

Opoziția SUA față de aderarea la NATO a durat până când președintele Bush s-a întâlnit cu secretarii săi de stat și apărare și vicepreședintele Dick Cheney la o sesiune regulată de politică la sfârșitul lunii februarie 2008, cu mai puțin de două luni înainte ca summitul de la București să înceapă.

Președintele Bush a decis că Statele Unite vor sprijini până la urmă aderarea la NATO pentru Ucraina. El l-a îndrumat pe consilierul său pentru securitate națională, Steve Hadley, să caute acordul Germaniei.

Eșecul NATO de a oferi Ucrainei și Georgiei un curs de aderare l-a determinat cel mai probabil pe Putin la concluzia că Occidentul nu le-ar sprijini pe acele două țări dacă le-ar ataca. El a invadat Georgia patru luni mai târziu și Ucraina pentru prima dată șase ani după aceea. Dacă NATO ar fi călăuzit Ucraina și Georgia pe calea spre aderarea la NATO în 2008, Rusia ar fi putut să nu fi invadat cele două națiuni și Ucraina ar fi putut să nu suporte teribilul război rusesc de astăzi.

Deci, care sunt lecțiile din 2008 pentru astăzi? În primul rând, se poate deduce că apartenența la NATO este necesară pentru a descuraja agresiunea Rusiei. Putin a atacat până acum doar țări care nu fac parte din NATO. În al doilea rând, pentru a obține aderarea la NATO a Ucrainei, Statele Unite trebuie să înceapă devreme, făcând din aceasta o prioritate clară pentru următorul summit NATO, din iunie.

Este posibil ca Rusia să nu fie mulțumită de aderarea Ucrainei la NATO. Dar nu este vorba despre a face pe plac Rusiei. Este vorba despre pace și securitate durabilă fiindcă Moscova nu are drept de veto, susține diplomatul american.

