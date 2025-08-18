Ambasadorul interimar al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a descris luni diplomația europeană drept 'absolut penibilă și inutilă', în prezența reporterilor la intrarea în Consiliul de Securitate al ONU.

'Acum puteți înțelege de ce diplomația europeană caută firimituri pe la mese mai mari în căutarea sa disperată a unui argument antirusesc', a afirmat Polianski, care a vorbit după o reuniune cu ușile închise a Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Georgia.

Diplomatul rus a declarat că conflictul Rusiei cu Georgia privind regiunile Abhazia și Osetia de Sud este acum irelevant și este chiar pe calea normalizării. 'Dar acest lucru îi ține pe colegii noștri europeni treji noaptea, deoarece fac tot ce pot pentru a conduce această țară la aceeași tragedie la care au condus Ucraina', a insistat el.

După un război de scurtă durată în care armata rusă a invadat teritoriul georgian în 2008, Moscova a recunoscut independența celor două regiuni separatiste care se învecinează cu teritoriul său, Abhazia și Osetia de Sud. De atunci, Rusia și-a menținut o prezență militară în aceste două regiuni.

Referitor la întâlnirea care are loc luni la Casa Albă între președinții Statelor Unite și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, urmată ulterior de o întâlnire extinsă cu mai mulți lideri europeni, Polianski a declarat că 'devine din ce în ce mai dificil pentru colegii occidentali să participe la aceste întâlniri, deoarece natura politicilor lor dezastruoase din Ucraina devine evidentă'.

