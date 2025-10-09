Cauza morții bateristului trupei Direcția 5, Marius Keseri: ”Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit”

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 08:00
221 citiri
Marius Keseri s-a stins în urma unei boli nemiloase FOTO Facebook/Direcția 5

Lumea muzicii românești este în doliu. Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5, s-a stins din viață la doar 60 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Artistul, cunoscut pentru discreția și credința sa, a rămas activ pe scenă până aproape de final.

Impresara Florența Marin, cea care i-a fost aproape în ultimele luni, a vorbit în exclusivitate pentru Click! despre suferința și demnitatea cu care muzicianul și-a trăit ultimele clipe.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică din ultimul an și din fotografii. Era singur, nu avea soție sau copii, locuia undeva în zona Cotroceni. Nu era căsătorit. A avut câteva povești de dragoste, dar îi plăcea discreția. Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit.

Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical pe lângă Direcția 5. A fost activ pe plan muzical până spre sfârșitul vieții.

Era un tip singuratic și foarte credincios, ne vedeam în fiecare duminică la o biserică din Cotroceni, unde merg și eu. Din păcate, asta e viața. Nu știu exact cine din familia lui se va ocupa de funeralii, îmi spunea cândva că mai are un frate, tot în domeniul muzical”, a declarat impresara.

Direcția 5, din care Marius a făcut parte, contribuind la succesul trupei, a anunțat miercuri, 8 octombrie 2025, decesul fostului lor coleg:

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim, din suflet! RIP Marius Keseri”.

Născut pe 7 martie 1965, Marius Keseri era cunoscut și ca „Tete”.

