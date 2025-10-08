Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5, a murit la vârsta de 60 de ani

Trupa Direcția 5 a transmis miercuri o veste dureroasă fanilor: bateristul Marius Keseri a încetat din viață, după 30 de ani alături de formație.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, a transmis formația pe pagina oficială de Facebook. Până în acest moment, nu au fost oferite detalii despre cauzele decesului.

Marius Keseri, în vârstă de 60 de ani, a fost inima ritmică a Direcției 5, contribuind decisiv la sunetul și succesul trupei.

Înainte de a se alătura formației lui Marian Ionescu, Keseri a colaborat cu mai multe proiecte importante din muzică românească, printre care Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet, dar și Hardton, o trupă rock din Târgoviște, potrivit DigiFM. De-a lungul carierei, a fost prezent în hituri de referință ale trupei, precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

Ads