La sediul Poliției Locale Sector 1 au avut loc percheziții organizate de Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), joi, 30 mai. Ancheta, pornită de la o sesizare a primăriței Clotilde Armand, vizează 12 polițiști care urmează să fie suspendați din funcții.

„Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au descins, în această dimineaţă, la sediul Poliţiei Locale Sector 1 din Calea Griviţei nr. 208-210. Aceştia au ridicat 12 poliţişti locali de la Serviciul Ordine Publică şi de la Biroul Circulaţie Rutieră, care sunt cercetaţi pentru fapte de corupţie”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de Primăria Sectorului 1.

Conform sursei citate, dosarul a fost deschis în urma unei plângeri penale făcute în urmă cu câteva luni de către primarul Clotilde Armand, care avea suspiciuni că aceştia săvârşeau acte de corupţie.

„Mai ştiţi proiectul european prin care am implementat măsuri anticorupţie în Primărie şi pentru care am fost trimisă în judecată în urma unei plângeri PSD? Astăzi îşi arată primele rezultate concrete. În acest moment sunt percheziţii ale ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie la sediul Poliţiei Locale Sector 1 din Calea Griviţei nr. 208-210. Sunt vizaţi peste 12 poliţişti locali de la Serviciul Ordine Publică şi de la Biroul Circulaţie Rutieră. Dosarul a fost deschis ca urmare a unei plângeri penale pe care am făcut-o în urmă cu mai multe luni, aveam suspiciuni de corupţie şi şpagă în cazul unor poliţişti locali care au fost angajaţi în timpul administraţiilor PSD şi PNL. Am dat atunci dispoziţii actualei conduceri a Poliţiei Locale Sector 1 să ofere tot suportul ofiţerilor DGA, documente şi informaţii, pentru a obţine probele necesare şi a eradica rapid această problemă”, susţine Clotilde Armand.

Ancheta este realizată de ofiţerii DGA sub coordonarea unui procuror. Poliţiştii locali ai Sectorului 1 implicaţi în acest caz de corupţie vor fi suspendaţi din funcţii.

„Plicurile, intervenţiile, nepotismele, comisioanele şi şpăgile sunt de netolerat în democraţie. Aşa se reformează cu adevărat instituţiile statului”, adaugă primarul Clotilde Armand.