O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 15:27
386 citiri
O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor
Numire controversată pentru directorul de cabinet al șefului Vămilor FOTO Hepta

Fosta șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor, Irina Tănase, implicată în dosarul Murfatlar și scăpată de acuzații care s-au prescris, a obținut un nou post important în instituție, director de cabinet al noului șef al Vămilor, Alexandru Bogdan Bălan. Acuzațiile împotriva vameșei au necesitat și arest la domiciliu. Irina Tănase a fost numită în funcție luni, 22 septembrie.

Irina Tănase, care deținea până acum funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Supraveghere și Control Vamal – Birou Vamal de Interior Poștă – în Direcția Regională Vamală București, a fost numită director de cabinet de către Alexandru Bogdan Bălan, noul șef al Vămilor.

La rândul lui, șeful Direcției Generale a Vămilor a fost numit în funcție de premierul Bolojan, la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit G4Media.ro, care a publicat Ordinul de numire al Irinei Tănase.

Vameșa a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016. Irina Tănase a fost plasată apoi sub arest la domiciliu. Procurorii au pus sub acuzare ale nouă firme în noiembrie 2016.

Faptele s-au prescris în 2023, chiar dacă ANAF a sesizat DNA încă din 2014 cu privire la dosarul în care grupul de firme din jurul Murfatlar România SA ar fi produs un prejudiciu de 132 de milioane de euro.

ANAF a descoperit o schemă de evaziune în domeniul ride-sharing, care a generat pagube de peste 266 de milioane de lei. Au fost decise noi obligații de raportare către Fisc
ANAF a descoperit o schemă de evaziune în domeniul ride-sharing, care a generat pagube de peste 266 de milioane de lei. Au fost decise noi obligații de raportare către Fisc
Inspectorii ANAF au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), evaziune prin care bugetul de stat a fost deja prejudiciat cu peste 266 de...
Model pentru Bolojan? Grecia dă lecții pentru combaterea evaziunii fiscale. Inteligența artificială va detecta frauda înainte să se producă
Model pentru Bolojan? Grecia dă lecții pentru combaterea evaziunii fiscale. Inteligența artificială va detecta frauda înainte să se producă
Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AIVP) din Grecia intră într-o nouă etapă a luptei împotriva evaziunii fiscale, folosind o suită de instrumente digitale menite să...
#Directia Generala Vami, #evaziune fiscala, #Murfatlar, #Alexandru Nazare, #dgv , #vama
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
ObservatorNews.ro
Momentul in care un bulevard intreg este inghitit de o "gaura neagra" intr-un oras cu 10 milioane de locuitori
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Profesoară înjunghiată de un elev chiar în timpul orei. Agresorul a fost arestat. Unde a avut loc incidentul
  2. Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară
  3. Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, arestat pentru că a spionat pentru Rusia în România, a cerut eliberarea. Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie
  4. O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor
  5. Putin vrea să crească TVA-ul în Rusia ca să își acopere cheltuielile pentru apărare și securitate
  6. Studenții din România anunță proteste în toată țara. Care sunt nemulțumirile care îi scot în stradă
  7. Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai SURSE
  8. Imagini de la întâlnirile conspirative de recrutare pentru operațiunea Rusiei de influențare a alegerilor din Republica Moldova VIDEO
  9. Cum arată românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avionul către România. „De ce trebuie să fiu deportat?” VIDEO
  10. O fetiță de 10 ani a fost agresată sexual pe o stradă din Sectorul 2. Suspectul a fost reținut