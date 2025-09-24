O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor

Numire controversată pentru directorul de cabinet al șefului Vămilor FOTO Hepta

Fosta șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor, Irina Tănase, implicată în dosarul Murfatlar și scăpată de acuzații care s-au prescris, a obținut un nou post important în instituție, director de cabinet al noului șef al Vămilor, Alexandru Bogdan Bălan. Acuzațiile împotriva vameșei au necesitat și arest la domiciliu. Irina Tănase a fost numită în funcție luni, 22 septembrie.

Irina Tănase, care deținea până acum funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Supraveghere și Control Vamal – Birou Vamal de Interior Poștă – în Direcția Regională Vamală București, a fost numită director de cabinet de către Alexandru Bogdan Bălan, noul șef al Vămilor.

La rândul lui, șeful Direcției Generale a Vămilor a fost numit în funcție de premierul Bolojan, la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit G4Media.ro, care a publicat Ordinul de numire al Irinei Tănase.

Vameșa a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016. Irina Tănase a fost plasată apoi sub arest la domiciliu. Procurorii au pus sub acuzare ale nouă firme în noiembrie 2016.

Faptele s-au prescris în 2023, chiar dacă ANAF a sesizat DNA încă din 2014 cu privire la dosarul în care grupul de firme din jurul Murfatlar România SA ar fi produs un prejudiciu de 132 de milioane de euro.

Ads