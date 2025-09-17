Directoarea unui liceu de top din București, despre elevii români. „Se trag de șireturi cu profesorii. Dacă vin în chiloți la școală, nu mai ai voie să îi trimiți acasă”

Directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale din București, Andreia Bodea, spune că profesorii nu mai au voie să-i trimită pe elevi acasă dacă aceștia vin în unitățile de învățământ în ținute nepotrivite.

Ea afirmă că profesorii se transformă ușor în niște executanți pentru a evita unele conflicte jenante și penibile.

„Elevii se trag de șireturi cu profesorii, negociază o grămadă de lucruri, inclusiv ținuta penibilă și jenantă, pentru că nu-i mai poți trimite acasă dacă vin în chiloți la școală, nu mai ai voie”, a afirmat directoarea în podcastul DC Edu.

Bodea mai spune că „profesorii se transformă ușor, ușor, chiar și cei buni, în niște executanți, în niște oameni care își prezervă propria liniște, nu mai vor să intre în conflicte, că unele conflicte sunt jenante și penibile, și acceptă să trăiască într-un compromis care le asigură o oarecare liniște”.

În regulamentul cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar, act normativ pe care sunt obligate să-l respecte toate școlile, se precizează la capitolul „Obligațiile elevilor” și faptul că aceștia trebuie să aibă „un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei”.

Școlile își pot face propriile regulamente interne, cu condiția de a respecta normele generale din ROFUIP.

În regulamentul Colegiului Național I.L. Caragiale, care este publicat pe pagina de internet a unității de învățământ, se menționează, la capitolul „îndatoririle elevilor”, obligația acestora de a se prezenta la școală și la toate activitățile organizate de aceasta respectând un cod vestimentar decent și adecvat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

