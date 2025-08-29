Directoarea principalei agenții sanitare americane a fost demisă după ce l-a contrazis pe secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr.: „În primul rând, nu face rău”

Susan Monarez, directoarea CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA) a fost concediată miercuri, 27 august, după numai o lună în funcție, pentru că s-a opus modificării politicii în privința vaccinurilor pe care o propunea secretarul sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

În opinia ei, aceste modificări contraziceau dovezile științifice, a declarat joi, 28 august, un colaborator apropiat, relatează Reuters.

Între timp, Casa Albă a decis ca în locul ei să-l numească pe Jim O'Neill, adjunct al secretarului pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr.

Avocații care o reprezintă pe dr. Monarez au declarat că demiterea ei a fost ilegală și au susținut că ea a fost ținta lui Kennedy pentru că a refuzat „să aprobe directive neștiințifice și imprudente”, notează și BBC.

Odată cu demiterea lui Susan Monarez au demisionat și alți câțiva înalți oficiali, ceea ce subliniază diviziunea crescândă cu privire la abordarea SUA în materie de sănătate publică și turbulențele de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, instituția care protejează sănătatea SUA și care a jucat un rol global în eradicarea variolei, reducerea poliomielitei și controlul HIV/SIDA.

Colegii de la CDC i-au aplaudat pe cei trei oficiali care au părăsit sediul CDC din Atlanta, joi, într-un gest de sfidare față de Kennedy și afirmațiile sale neștiințifice despre vaccinuri.

Ads

Richard Besser, fost director interimar al CDC, a declarat reporterilor că a vorbit cu Monarez miercuri. „Ea a spus că erau două lucruri pe care nu le-ar fi făcut niciodată în cadrul funcției sale. Unul era orice lucru considerat ilegal, iar al doilea era orice lucru care, în opinia ei, contravine științei. Și a spus că i s-a cerut să facă ambele lucruri”, a declarat Besser. El a adăugat că Monarez a refuzat să-și concedieze echipa de conducere fără un motiv întemeiat.

Cercetătoare de lungă durată în cadrul guvernului federal, dr. Monarez a fost nominalizată de președintele Donald Trump pentru a conduce CDC și a fost confirmată în urma unui vot al Senatului, în iulie, pe linie de partid. Nominalizarea ei a urmat după ce Trump și-a retras prima alegere, fostul congresman republican Dave Weldon, care a fost criticat pentru opiniile sale privind vaccinurile și autismul.

Escortați în afara campusului

Ceilalți trei înalți oficiali ai CDC care au demisionat după concedierea lui Monarez au declarat joi pentru Reuters că și ei au demisionat din cauza politicilor anti-vaccinare și a dezinformării promovate de Kennedy și echipa sa.

Ads

Kennedy a adus schimbări radicale politicilor privind vaccinarea de la preluarea funcției în acest an, concediind inclusiv întregul comitet consultativ de experți în vaccinuri și înlocuindu-i cu activiști anti-vaccinare care împărtășesc aceleași opinii cu el și alți consilieri aleși cu grijă.

Trio-ul de oficiali care au demisionat - medicul șef Debra Houry, directorul Centrului Național pentru Imunizare și Boli Respiratorii, Demetre Daskalakis, și directorul Centrului Național pentru Boli Infecțioase Emergente și Zoonotice, Daniel Jernigan - au fost escortați joi din campusul sediului CDC din Atlanta, potrivit a patru surse familiarizate cu situația.

Angajații CDC, mulți dintre ei purtând tricouri și panglici verzi ca simbol al sprijinului acordat oamenilor de știință din domeniul sănătății publice, i-au aplaudat, i-au îmbrățișat și i-au aclamat în fața porților. Locul se afla la doar câțiva pași de locul în care, pe 8 august, un bărbat înarmat a tras sute de gloanțe în clădire, ucigând un polițist înainte de a se sinucide.

Ads

Houry și Daskalakis au menționat în scrisorile lor de demisie, analizate de Reuters, creșterea dezinformării în domeniul sănătății, în special în ceea ce privește vaccinurile, atacurile asupra științei, instrumentalizarea sănătății publice și încercările de a reduce bugetul agenției.

„În primul rând, nu face rău”

„Sunt medic. Am depus jurământul lui Hipocrate, care spune: „În primul rând, nu face rău”. Cred că se va produce un rău și, prin urmare, nu pot fi parte din asta”, a declarat Daskalakis într-un interviu.

Adjunctul lui Kennedy, numit director la CDC

Între timp, Casa Albă l-a numit pe Jim O'Neill, actualmente secretar adjunct al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale, în funcția de șef interimar al CDC.

O'Neill este un fost investitor în tehnologie din Silicon Valley.

„(Monarez) nu era în acord cu misiunea președintelui de a face America din nou sănătoasă, iar secretarul i-a cerut să demisioneze. Ea a spus că o va face, apoi a spus că nu o va face, așa că președintele a concediat-o”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Dacă oamenii nu sunt de acord cu viziunea președintelui și a secretarului de stat de a readuce sănătatea în această țară, atunci le vom arăta cu plăcere ușa”, a mai spus Karoline Leavitt.

Ads

Senatorul Bernie Sanders, membru de rang înalt al Comisiei pentru sănătate, educație, muncă și pensii (HELP) din Senat, a declarat că demiterea a fost „imprudentă” și „periculoasă” și a solicitat o anchetă cu privire la concedierea dr. Monarez.

De la preluarea mandatului, în ianuarie, Trump a preluat controlul asupra agențiilor guvernamentale americane considerate de mult timp independente de politica prezidențială, deoarece acestea supraveghează aspecte precum alegerile, piețele bursiere și conflictele de muncă.

Monarez este unul dintre cei trei oficiali în materie de reglementare, confirmați de Senat, pe care Trump a decis să îi concedieze în ultimele zile. Ceilalți sunt guvernatorul Rezervei Federale, Lisa Cook, și un membru din Consiliul Transporturilor Terestre, Robert Primus.

Kennedy a refuzat să comenteze în timpul unui interviu acordat joi detaliile plecărilor. „Agenția are probleme, trebuie să le rezolvăm și le rezolvăm. Și este posibil ca unele persoane să nu mai trebuiască să lucreze acolo”, a declarat el la emisiunea „Fox and Friends” de la Fox News.

Ads

Besser a spus că Kennedy a insistat ca Monarez să accepte toate recomandările viitoare ale comitetului revizuit pentru vaccinuri. Directorul CDC are, în mod tradițional, ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește politica de vaccinare și poate accepta sau respinge recomandările comitetului.

Aberațiile lui Kennedy

CDC a fost puternic criticat de experții în sănătate în ultimele luni pentru că a renunțat la recomandarea ca femeile însărcinate să fie vaccinate împotriva COVID și pentru că a redus sprijinul acordat vaccinării copiilor cu complicații de sănătate.

În timpul audierii sale de confirmare, Monarez a spus că nu a văzut dovezi care să lege vaccinurile de autism, o opinie care se aliniază cu știința acceptată, dar nu și cu cea a lui Kennedy.

De când a preluat funcția, Kennedy a făcut afirmații false și neștiințifice despre vaccinuri, inclusiv că vaccinul împotriva rujeolei conține celule provenite de la fături avortați și că vaccinul împotriva oreionului nu funcționează.

Kennedy a lansat o inițiativă la nivel de departament pentru a investiga creșterea ratei de autism în rândul copiilor din SUA, care, potrivit lui, fără niciun fel de dovezi științifice, se datorează „toxinelor din mediu”.

Plecarea dr. Monarez survine la aproape o săptămână după ce un sindicat care reprezintă angajații CDC a anunțat că aproximativ 600 de angajați ai CDC au fost concediați.

Concedierile pe scară largă au inclus angajați care lucrau la răspunsul guvernului la bolile infecțioase, inclusiv gripa aviară, precum și cei care cercetau pericolele de mediu și se ocupau de cererile de acces la documente publice.

Ads