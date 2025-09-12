Ministrul Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale "Apele Române". Explicația pentru decizia dură luată

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 21:46
Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO Facebook/Diana Buzoianu

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, l-a demis pe directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Sorin Lucaci. „România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor. Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder”, explică Buzoianu.

„Reforma Apele Române este esenţială. Este nevoie să aducem transparenţă în această instituţie. Este nevoie de experienţă reală la nivel de leadership care să fie pus în folosul unor proiecte critice pentru sute de mii de români expuşi la riscul unor inundaţii. Asta vom face pe mai departe. Am luat astăzi decizia de a-l demite pe directorul Administraţiei Naţionale «Apele Române», domnul Sorin Lucaci”, a arătat, vineri seară, Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului Mediului, România a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, bani esenţiali pentru infrastructura critică de apărare împotriva inundaţiilor.

„Nu s-a construit niciun kilometru de dig din peste 400 care puteau fi construite. Din cele 13 baraje prevăzute, unul singur va mai fi finanţat. Din 13 poldere, a mai rămas un singur polder. Restul fondurilor au fost tăiate de Comisia Europeană. Dar povestea aceasta nu trebuie să fie povestea Apele Române. Vom munci ca în această perioadă instituţia să fie eficientizată. În lunile următoare vom avea un director interimar pentru o perioadă de tranziţie care va avea un mandat de transparentizare şi reorganizare”, a adăugat Buzoianu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţinea, miercuri, că Administraţia Apele Române este o instituţie-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la rând, la decimarea funcţiei de control a acestei instituţii.

