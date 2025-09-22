Directorul general al CFR, după ce a fost filmat purtând un ceas de lux de peste 100.000 de dolari: E o replică de ”doar 200 de dolari” din Turcia VIDEO

Directorul general al CFR poartă un ceas care pare să fie foarte scump - Foto captură video G4 Media - Youtube

Directorul general al societății CFR SA, Ion Simu-Alexandru, a fost filmat în timp ce poartă la mână un ceas despre care jurnaliștii de la G4 Media afirmă că este marca Patek Philippe și că ar costa peste 100.000 de dolari.

Ulterior, întrebat despre acest ceas, directorul general al CFR a declarat, pentru publicația Club Feroviar, că nu este un ceas original, ci este doar o replică (clonă), care costă doar 200 de dolari și este produsă în Turcia. Simu-Alexandru a susținut că are chiar două asemenea copii acasă și invită pe oricine să i le vadă, dacă dorește.

G4Media publicase anterior, în ziua de luni, 22 septembrie, un clip video și mai multe fotografii care îl arată pe Ion Alexandru Simu purtând la mână un ceas care pare să fie de mare valoare. În aceleași ipostaze apare și un fost director al Regionalei CFR Timișoara, Victor Adrian Istrati, care are la mână un ceas despre care G4 Media afirmă că este un Rolex evaluat la peste 10.000 - 12.000 de euro. Pozele au fost realizate în luna mai 2025, în Mall Băneasa, a explicat Victor Istrati pentru G4Media.ro. Istrati a declarat că a purtat ceasul de probă, pentru a-l achiziționa, dar în final a renunțat să-l cumpere, pe motiv că ”era prea greu”.

Niciunul dintre acești doi înalți funcționari ai CFR nu are aceste ceasuri înscrise în declarațiile lor de avere, afirmă G4 Media.

Ion Alexandru Simu este directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate din anul 2021. Victor Adrian Istrati a fost șeful Regionalei Căi Ferate Timiș până în luna mai 2025.

