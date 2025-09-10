Directorul ELCEN, acuzat oficial de DNA că a cerut o șpagă de peste un milion și jumătate de euro. Pentru ce erau banii

Directorul ELCEN, acuzat oficial de DNA că a cerut o șpagă de peste un milion și jumătate de euro. Pentru ce erau banii
Claudiu Crețu, directorul general al Elcen FOTO Captură video stirileprotv.ro

Claudiu Crețu, director general al Societății Comerciale Electrocentrale București SA (ELCEN București), a fost pus marți seară, 9 septembrie, sub control judiciar de DNA pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită.

Aceeași măsură a fost luată și în cazul lui Cristian Zamfiroi, directorul comercial al ELCEN, urmărit penal pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la luare de mită și a unei infracțiuni de luare de mită.

Conform unui comunicat al DNA, în data de 1 iulie, directorul general al ELCEN ar fi primit prin intermediul complicelui său, Cristian Zamfiroi, în biroul unei societăți comerciale din București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București SA.

Procurorii mai susțin că, în data de 10 iulie, Claudiu Crețu ar fi pretins, prin intermediul complicelui Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective.

De asemenea, pe 30 iulie, Cristian Zamfiroi ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale, aflate în raporturi contractuale cu ELCEN, suma de 50.000 de lei în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.

Pe perioada controlului judiciar, cei doi inculpați nu au voie să părăsească teritoriul României și nu pot să-și exercite funcțiile de directori în cadrul ELCEN.

DNA menționează că în dosar se efectuează cercetări și față de alte persoane pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție.

