Moarte misterioasă a directoarei unui spital din România, la doar 37 de ani. A fost găsită decedată în camera de gardă

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 08:37
Moarte misterioasă a directoarei unui spital din România, la doar 37 de ani. A fost găsită decedată în camera de gardă
Ștefania Szabo a fost găsită decedată de către colegi FOTO Facebook/Stefania Szabo

Lumea medicală din Buzău este șocată de veste primită în această dimineață. Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean și chirurg dedicat, a fost găsită moartă în camera de gardă, la doar 37 de ani.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă şi a participat la inaugurarea unei extinderi a secţiei de Pneumologie.

Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare în jurul orei 6.00.

Stefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie.

Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

”Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente şi diagnostice, ci şi inimă, empatie şi dorinţa de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria medicul pe Facebook la începutul lunii septembrie.

#director spital, #moarta, #Stefania Szabo, #deces, #Buzau , #deces
