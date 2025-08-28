Liderul PNL care laudă posibilele propuneri „suveraniste și naționaliste” ale lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. „Două opțiuni foarte bune, vin din societatea civilă”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 28 August 2025, ora 10:57
607 citiri
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Informațiile vehiculate în spațiul public arată că președintele Nicușor Dan s-ar fi dus la liderii coaliției de guvernare cu nume pentru directori pentru SIE și SRI.

Este vorba despre avocatul Gabriel Zbârcea, pentru șefia SRI, și ambasadorul Marius Gabriel Lazurca, pentru conducerea SIE.

Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă spune că cele două propuneri vehiculate pentru șefia serviciilor secrete sunt persoane respectabile și cu educația la zi.

”Eu apreciez faptul că vin din societatea civilă cei doi. Vorbim de un avocat de prestigiu și este foarte important ca un avocat să fie în zona controlului civil al SRI, domnul Lazurca, din diplomație, ceea ce este foarte ușor să conduci SIE”, a spus Falcă la RFI.

Liberalul crede că ”președintele României are două opțiuni foarte bune. Important este să fie analizate și în cadrul partidelor, pentru că Parlamentul României trebuie să voteze acest lucru și cred că trebuie să avem această relație de consens cu președintele, relație de consens cu partidele și să trecem de acest punct care este așteptat și de societatea civilă și de partenerii noștri externi”.

La remarca realizatorului că Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca au un trecut care ar putea provoca anumite nedumeriri, întrucât ar proveni din zona de ideologie ultraconservatoare, naționalistă și suveranistă și întrebat dacă asta este o problemă, Gheorghe Falcă a precizat: ”Nu, nu, nu, sunt doi oameni respectați, cu educația nu doar la zi, cu o educație importantă, cu o activitate în societatea civilă, cu o apreciere pentru modul în care și-au gestionat carierele”.

În opinia sa, ”atunci când impui un nume, vei găsi și oameni care nu vor fi de acord cu numele respectiv. Nu putem găsi un consens pe un nume la nivel național”.

Cine sunt „posibilele nominalizări”

Avocatul Gabriel Zbârcea se caracteriza, în urmă cu doi ani, într-un podcast al partenerului său Florentin Țuca drept ”naționalist și un suveranist”.

”Eu sunt un naționalist și suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”, declara acesta.

În același podcast, Gabriel Zbârcea a relatat cum l-a cunoscut pe Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților din România.

”Când am intrat la Facultatea de Drept, primul gest pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în Liga Studenților. Și ulterior, la un an, l-am întâlnit pe Marian Munteanu, care era liderul nostru sau unul dintre idolii generației mele, și i-am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. Apoi mi s-a oferit șansa să devin președintele Ligii și am fost cel mai longeviv președinte al Ligii”. Marian Munteanu este cunoscut pentru simpatiile sale legionare.

Zbârcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation.

Un diplomat se găsește mai nou pe lista cu numele luate în calcul de președintele României, Nicușor Dan, pentru șefia Serviciului de Informații Externe (SIE).

Este vorba despre Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Mexic și fost ambasador în Ungaria și Republica Moldova.

Pe vremea când era ambasadorul României în Ungaria, Lazurca s-a opus vehement politicii revizioniste a Guvernului Orban și a fost atacat dur de ministrul ungar de Externe, Szijjártó Péter, în 2020.

Szijjártó a postat atunci, pe Facebook, un mesaj trimis de ambasadorul român la Budapesta mai multor omologi în care acesta îi informa că o politiciană a opoziției maghiare a fost atacată și insultată.

Șeful diplomației ungare l-a atacat atunci pe Lazurca, despre care a spus că ”probabil de aici nu se poate coborî mai jos” și că ”este șocantă isteria mincinoasă evidentă a ambasadorului român”.

Lazurca este ambasadorul României în Mexic din 4 martie 2021, este diplomat de carieră cu ”o lungă experiență în misiuni bilaterale” și a fost ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Militar Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și Ungaria (2016-2020).

