Acuzat de vizionare de pornografie infantilă, directorul tehnic al Federației a fost concediat

Directorul tehnic al federației japoneze a fost concediat

Federația Japoneză de Fotbal (JFA) l-a demis pe directorul său tehnic, Masanaga Kageyama, după condamnarea acestuia în Franța pentru vizionarea de pornografie infantilă în timpul unui zbor cu avionul, informează EFE.

'JFA regretă profund situația și își cere scuzele sale pentru perturbările create de acest incident', a transmis forul nipon de specialitate într-un comunicat dat publicității.

Kageyama călătorea săptămâna trecută în Chile, unde are loc Cupa Mondială U-20, când a fost arestat în timpul unei escale la Paris, după ce personalul de la bordul avionului l-a surprins folosind o tabletă pentru a viziona material pornografic infantil.

Când una din însoțitoarele de bord i-a atras atenția pentru ce făcea, Kageyama i-a răspuns: "Aceasta este artă", conform agenției japoneze de presă Jiji.

Antrenorul a susținut ulterior, în cursul procesului său în Franța, că nu știa că ceea ce face este interzis în această țară.

Kageyama a fost condamnat luni la o pedeapsă de un an și jumătate de închisoare cu suspendare și o amendă de 5.000 de euro, fiind apoi eliberat.

Masanaga Kageyama (58 ani) a jucat la JEF United Ichihara înainte de a pregăti echipe precum Fagiano Okayama, iar din 2024 era director tehnic al JFA.

