Româncă arestată în Spania pentru că oferea ilegal tratamente cu botox și acid hialuronic. Ce au mai descoperit polițiștii

O româncă de 40 de ani a fost arestată în orașul madrilen Coslada pentru că oferea, la salonul și clinica pe care le deținea, tratamente cu Botox și acid hialuronic fără a avea pregătirea medicală adecvată. Polițiștii au găsit, de asemenea, la salonul acesteia, numeroase medicamente expirate, depozitate fără măsurile de siguranță necesare, scrie El País.

Tratamentele cu Botox și acid hialuronic promovate ca fiind „cele mai ieftine” riscau să fie în stare proastă și să fie administrate de o persoană necalificată. În orașul madrilen Coslada (cu o populație de 80.760 de locuitori), Poliția Națională a desființat un salon de coafură care funcționa și ca centru de înfrumusețare și oferea aceste tipuri de terapii anti-îmbătrânire unui număr mare de clienți.

Proprietara, o femeie de 40 de ani, fără pregătirea medicală adecvată, a fost arestată pentru încălcarea proprietății profesionale și încălcarea normelor de sănătate publică. Perchezițiile efectuate în incinta incintelor au scos la iveală numeroase medicamente expirate, depozitate fără măsurile de siguranță necesare, cum ar fi refrigerarea.

Toxina botulinică, cunoscută sub numele de marcă Botox, este utilizată medical în doze mici pentru a relaxa mușchii și a preveni ridurile, în timp ce acidul hialuronic este folosit pentru hidratarea și volumizarea pielii.

Prețurile în clinicile înființate legal se situează în jur de 300-350 de euro, potrivit surselor consultate. Ofertele difuzate de afacerea destructurată de ofițeri variau între 230 și 240 de euro.

„Se lăudau că sunt cele mai ieftine de pe piață”, indică surse polițienești care au avut acces la reclamele cu care își promovau serviciile pe rețelele de socializare precum TikTok, Facebook și Instagram.

„Ieftinul poate fi scump”, rezumă Juan José Castro, șeful secției Afaceri ale Consumatorilor, Mediu și Doping din cadrul Secției Generale de Poliție Județeană. Deși nu au primit încă nicio plângere de la victimele prejudiciate de vreun tip de tratament, inspectorul-șef subliniază că succesul acestei operațiuni constă în natura sa preventivă.

Ofițerii au început investigarea acestei clinici în iulie, după ce au primit un apel la linia telefonică dedicată colaborării cetățenești, disponibilă 24 de ore din 24 pentru raportarea infracțiunilor legate de mediu, dopaj și consum de droguri. Primiseră deja o notificare prealabilă de la Departamentul de Inspecție al Centrelor de Sănătate și de la Departamentul de Control Farmaceutic al Comunității Madrid, așa că, având în vedere această dublă alertă, au decis să investigheze în continuare.

Centrul despre care li s-a spus era un salon de coafură care, pe lângă tratamente pentru păr și manichiură, oferea injecții cu aceste substanțe ca tratamente cosmetice. Pe rețelele de socializare au găsit videoclipuri care explicau ce implică injecțiile, oferind sfaturi și efectele lor. De asemenea, au găsit imagini înainte și după, cu exemple de cazuri care implicau atât femei, cât și bărbați.

Când ofițerii au ajuns la salonul de coafură, au găsit „numeroase cutii conținând flacoane de toxină botulinică și acid hialuronic” și au confiscat alte medicamente, precum și recipiente cu ace și seringi.

Aceste produse erau ascunse într-un dulap, în spatele unui ecran publicitar și într-o valiză. Niciunul dintre ele nu fusese refrigerat, deși acești compuși necesită depozitare la anumite temperaturi. Unele dintre substanțele depozitate în valiză erau deja expirate, a anunțat joi, 4 septembrie, Poliția Națională. În timpul operațiunii, au interceptat și un pachet de acid hialuronic din Coreea, destinat clinicii de la Vamă.

Patroana afacerii, o femeie de origine română, fără antecedente penale, conform surselor consultate, nu și-a putut prezenta diploma de medic și nici nu există dovezi că ar deține una.

Ea a susținut că alți profesioniști din domeniul medical au venit din străinătate pentru a efectua aceste tratamente la salonul său, fapt care nu a fost verificat. Din septembrie 2024, acum puțin peste un an, doar medicii specializați în chirurgie plastică, estetică și reconstructivă sau o altă specialitate chirurgicală care include competențe în chirurgie cosmetică pot aplica aceste substanțe.

Măsura, cunoscută sub numele de Legea Sarei, urmărește să prevină cazuri precum cel al Sarei Gómez, care a murit acum doi ani în Murcia, după ce a suferit o liposucție „într-un centru care nu avea garanțiile necesare”.

Anchetatorii au confirmat că femeia arestată nu era medic autorizat și nu au reușit să localizeze niciunul dintre medicii despre care susținea că frecventau și clinica.

Agenții care investighează infracțiuni de abuz de droguri și substanțe, care fac parte din Unitatea Centrală pentru Infracțiuni Specializate și Violențe (UDEV Central) a Poliției Naționale, au intervenit în mai multe cazuri similare în ultimul an, legate tot de medicina cosmetică, cum ar fi o sală de operații clandestină, tot din Madrid, unde două femei erau supuse unei liposucții sau unei măriri mamare.

