Au apărut "patrioții" și în domeniul imobiliar. Cum a fost refuzată o femeie când a vrut să închirieze o locuință, pe motiv că este ucraineancă

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 08:34
791 citiri
Agenția a refuzat să-i închirieze apartamentul femeii FOTO Pixabay

O femeie din Ucraina, stabilită la Brașov, a povestit experiența de discriminare prin care a trecut atunci când a încercat să închirieze un apartament, fiind refuzată de o agenție imobiliară pe motiv că „nu se acceptă reprezentanți ai altor naționalități”.

Cazul său scoate în evidență problemele legate de discriminarea pe criterii de naționalitate în România, deși legislația națională și europeană interzice astfel de practici, iar CNCD atrage atenția că refuzul serviciilor sau locuințelor pe criterii de origine poate fi sancționat cu amenzi considerabile.

Anastasia, o femeie din Ucraina stabilită la Brașov de mai bine de trei ani, a povestit experiența umilitoare prin care a trecut în momentul în care a încercat să închirieze un apartament la poalele Tâmpei, arată jurnaliștii de la BizBrașov.

„Nu acceptăm reprezentanți ai altor naționalități”

Totul s-a întâmplat în mediul online, pe un grup dedicat închirierilor de locuințe. Ucraineanca a comentat la un anunț imobiliar întrebând simplu dacă poate vedea apartamentul fiind interesată să-l închirieze. Răspunsul primit a fost unul tranșant: „Nu acceptăm reprezentanți ai altor naționalități”.

Mai mult, aceeași agenție imobiliară ar fi publicat un alt anunț în care chiria era diferențiată în funcție de naționalitate — „400 de euro pentru cetățenii României, preț diferit pentru alte naționalități (de exemplu, indieni)”, prețul urmând să fie negociat.

„Aceasta este discriminare absolută. Și, din păcate, nu sunt singura. Mai mulți ucraineni mi-au spus că s-au confruntat cu același lucru — fie li s-a refuzat chiria, fie au plătit prețuri mai mari doar din cauza originii lor”, a spus Anastasia.

Ea consideră că astfel de atitudini nu pot fi trecute sub tăcere.

„Această atitudine este inacceptabilă și ilegală. Trăim într-o societate democratică în care fiecare om are dreptul la tratament egal – indiferent de naționalitate”, a adăugat aceasta.

Discriminarea, pedepsită prin lege

Situația descrisă de femeia din Ucraina încalcă mai multe prevederi legale din România și Uniunea Europeană. Femeia face un apel la autorități, organizații pentru drepturile omului și mass-media să ia atitudine.

„Dacă tăcem, aceste lucruri vor continua. Nu cer decât respect și egalitate – valori fundamentale într-o societate europeană. Nu știu dacă această problemă se va rezolva, dar demnitatea nu îmi permite să tac în fața unei ofense”, a mărturisit aceasta.

Cazuri similare au fost raportate în mai multe orașe din România în ultimii ani, în special în contextul creșterii numărului de cetățeni străini care lucrează sau studiază aici. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a atras în repetate rânduri atenția că refuzul de a oferi servicii sau locuințe pe criterii de naționalitate constituie discriminare și poate fi sancționat cu amenzi între 1.000 și 100.000 de lei.

„Efectul propagandei ruse își face efectul în România. Nu este primul caz de care aud și, din păcate, lucrurile uneori nu se opresc aici. Copiii ucraineni sunt bruscați la locurile de joacă doar pentru vina de a vorbi altă limbă”, a mărturisit activistul civic brașovean Mihai Nanu, care a fost luat în ultima perioadă în colimator de așa-zis „patrioți”, care frecvent îi adresează amenințări în mediul online tocmai pentru că a respectat drepturile cetățenilor străini care s-au stabilit în oraș.

#discriminare, #ucraineanca, #inchiriere locuinta, #refuz, #imobiliare , #Piata imobiliara
