Discursul halucinant al lui Aleksandr Dughin la înmormântarea fiicei: Printre primele ei cuvinte au fost "Rusia", "imperiul nostru" VIDEO

Înmormântarea Dariei Dughina, tânăra de 29 de ani presupus asasinată la periferia Moscovei în seara zilei de sâmbătă, 20 august, a fost programată în cursul zilei de marți.

Ceremonia priveghiului a fost organizată într-o sală a centrului TV Ostankino din Moscova. La eveniment au asistat 200 de persoane, majoritatea lideri politici, iar întregul eveniment a avut caracterul unui miting de propagandă în sprijinul războiului din Ucraina.

Printre altele, vorbitorii au îndemnat la pedepsirea lui Zelenski pentru presupusa vina de a o fi ucis pe Dughina și au parafrazat chiar motto-ul Germaniei naziste.

La finalul priveghiului a vorbit Aleksandr Dughin, tatăl răposatei, care a avut un discurs halucinant.

„Când era copil, primele primele ei cuvinte, bineînțeles că noi am învățat-o, au fost "Rusia", "statul nostru puternic", "națiunea noastră", "imperiul nostru".

Ea a murit pentru Rusia, pe front. Și acest front este aici, în fiecare dintre noi. Ea a trăit în numele victoriei și a murit în numele victoriei”, a spus Dughin, printre altele.

Speaking at his daughter's funeral, Alexander Dugin says "Russia" and "our empire" were among her first words as a child pic.twitter.com/wCRISV5jTL