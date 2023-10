Președintele american, Joe Biden, s-a angajat ca SUA să fie alături de Israel în războiul împotriva grupării teroriste Hamas.

”Am venit în Israel cu un singur mesaj: ”Nu sunteți singuri!”. Cât timp SUA vor exista, și vor exista întotdeauna, nu veți fi singuri. Atacul terorist asupra națiunii a lăsat o rană adâncă. Peste 1.300 de israelieni nevinovați, inclusiv americani, au fost uciși de grupul terorist Hamas. Sute de tineri aflați la un festival pentru pace au fost împușcați, în timp ce fugeau să se salveze. Oameni luați ostatici, copii uciși, familii masacrate, violuri, decapitări și arderi de vii, atrocități care amintesc de cele mai grave ravagii ale ISIS, dezlănțuind răul pur și nealterat asupra lumii”, spune el.

Președintele SUA spune că atacul din 7 octombrie al Hamas, zi de sărbătoare pentru evrei, a fost cea mai mortală zi pentru poporul evreu de la Holocaust.

My team and I have touched down in Israel to stand in solidarity with the Israeli people following Hamas's terrorist attack.

