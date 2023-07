Cei mai scumpi la vorbă parlamentari. Cine sunt aleșii care au deschis gura doar la depunerea jurământului

La finalul primei sesiuni parlamentare din 2023, zece parlamentari au avut contact cu microfonul din plen doar la momentul depunerii jurământului, într-un discurs care durează aproximativ 30 de secunde.

Parlamentarii au depus jurământul oficial pe 21 decembrie 2020, aceasta fiind prima și ultima zi în care zece parlamentari au luat cuvântul în plen. Cei mai mulți aleși care nu au avut nimic de spus la microfon se regăsesc la PNL și PSD, adică partidele care dețin și cele mai mari grupuri parlamentare. La ora actuală, grupurile PSD din parlament au 155 de aleși, în timp ce liberalii au 121.

Astfel, cel mai „muți” parlamentari se află la PNL, care are trei deputați și un senator care s-au făcut auziți doar atunci când au depus jurământul. Printre aceștia se regăsesc Daniel Constantin, actualul ministru al Agriculturii în mai multe guverne, care a vorbit doar 28 de secunde, toate consumate pe 21 decembrie 2020. O singură intervenție a avut și Mugurel Cozmanciuc (fost secretar de stat în Guvernul Ponta din 2012) și Costel Barbu, deputat liberal aflat la primul mandat.

Din tabăra social-democraților, lista aleșilor care au vorbit doar la depunerea jurământului este deschisă de către deputatul Nicu Niță, care s-a făcut auzit în aproape trei ani doar 26 de secunde. Acesta din urmă este vicepreședinte al filialei PSD Brăila, iar conform CV-ului personal, a absolvit examenul de Bacalaureat la vârsta de 31 de ani, în anul 1987. 16 ani mai târziu a terminat Dreptul la Facultatea de Drept la Universitatea Ecologică din București, iar în 2010 obține o diplomă în dreptul informației și al securității private. Deși nu se remarcă printr-o activitate prea intensă în Parlament, social-democratul Nicu Niță este unul dintre cei mai bogați membri PSD. Acesta deține nu mai puțin de 92 de terenuri, dintre care 87 agricole, marea majoritate în Brăila. Acesta mai are două case de vacanță, una în Eforie Nord și una în Predeal, două locuințe și un spațiu comercial. Totodată, acesta se remarcă prin faptul că una dintre vilele pe care le deține are 882 de mp, la mică distanță de deputatul „grindă” Ion Ștefan, care are o vilă de 910 mp. https://ziare.com/nicu-nita/parlamentarul-psd-bac-31-ani-mogul-terenuri-fara-conturi-1751517

Ads

Un alt social-democrat care a fugit de microfon este deputata Eliza Peța-Ștefănescu, fina primăriței Craiovei Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a mai fost directoare a unei companii de salubritate, iar soțul ei a făcut afaceri de milioane de euro în Craiova.

Minoritatea cu vocea cea mai slabă din parlament este cea a Sârbilor, întrucât reprezentantul lor, deputatul Ognean Crîstici a luat cuvântul în plen doar la depunerea jurământului. Maghiarii au și ei un parlamentar care s-a ferit să vorbească în plen - Szabolcs Nagy, acesta fiind la microfon pentru doar 37 de secunde, în decembrie 2020.

Ultimii doi parlamentari care s-au făcut auziți doar la depunerea jurământului sunt deputatul USR Andrei Drancă, un inginer aflat la primul mandat, precum și deputatul AUR Călin Balabasciuc. Acesta din urmă este cel mai tânăr parlamentar din actuala legislatură având 26 de ani. Actual șef al organizației de tineret a partidului, Balabasciuc nu a avut niciun loc de muncă până să intre în Parlament, La alegerile parlamentare din 2020 acesta a candidat alături de tatăl său, din partea AUR, însă doar fiul a reușit să intre în Parlament.

Ads

Salariu și beneficii de deputat

Potrivit ultimelor date publicate pe site-urile oficiale ale celor două camere ale Parlamentului, un deputat câștigă lunar o indemnizație cuprinsă între 18.000 și 23.000 de lei brut, în funcție de comisiile din care face parte sau dacă deține vreo funcție într-una dintre cele două Camere.

Astfel, la un venit mediu de 20.500 de lei brut pe lună (aprox. 12.000 de lei net), deputații au câștigat în primele cinci luni de mandat aproximativ 123.000 de lei (72.000 de lei net). Pe lângă salariile generoase, care de la aproximativ 5.000 de lei net în 2017 au explodat la sumele din prezent, un parlamentar mai primește o sumă forfetară pentru cabinetele parlamentare și activitatea parlamentară din circumscripțiile electorale, dintre care jumătate sunt decontabili, iar jumătate sunt luați pe declarație pe proprie răspundere. La aceasta sumă mai sunt adăugați 1.400 de lei, transport în circumscripția electorală și o diurnă în jurul a 200 de lei. Aleșii care sunt din provincie mai primesc și suma de 4.600 de lei pentru cazare în București.

Parlamentarii mai primesc telefon, tabletă, transport gratuit cu trenul - CFR, indiferent unde, atât la clasa 1, cât și la vagon de dormit, cât și o călătorie dus întors către circumscripția electorală cu avionul.