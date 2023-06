Putin a chemat armata la Kremlin și a vorbit în fața militarilor premiați pentru oprirea rebeliunii Wagner: „Ați acționat hotărâtor și eficient” VIDEO

Liderul rus a ținut un nou discurs marți, 27 iunie, în cadrul solemn oferit de Kremlin.

Președintele rus Putin s-a adresat personalului militar și de securitate adunat în Piața Sobornaya din Moscova, într-un discurs de 3 minute și 40 de secunde.

Printre militarii adunați să fie recompensați pentru suprimarea rebeliunii se numără și ministrul Apărării, Serghei Șoigu. Există zvonuri că acesta ar putea fi mazilit, ca o condiție pusă de Evgheni Prigojin pentru oprirea înaintării către Moscova.

Putin is set to award soldiers who "took part in suppressing the mutiny" in Kremlin. Shoygu is ready to receive another award. Man is not going anywhere, it seems. pic.twitter.com/n7mIQnY5E1